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Dow Jones News
09.11.2026 06:21 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Montag, 9. November

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 9. November 

=== 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober 
  02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober 
  05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro 
     zuvor:   +19,5 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:   -0,8% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: +1,2% gg Vm 
     zuvor:   +0,9% gg Vm 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Oktober 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 
  16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung 
     "Leadership Greater Chicago" 
  18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q 
  18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der 
     Greater Greer Chamber of Commerce 
  18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of 
     International Studiies 
***  - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin 
    - SG/Börsenfeiertag: Singapur 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2026 23:48 ET (04:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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