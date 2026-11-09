Potsdam (ots) -Tierschutz-Zertifizierung längst entzogen - Produkte dennoch teilweise mit Label verkauft - Zweifel an regionaler HerkunftDie Tierrechtsorganisation ANINOVA warnt vor dem Kauf von Gänsen und anderen Produkten der Marke "Dithmarscher-Geflügel". Obwohl die Staatsanwaltschaft Potsdam weiterhin wegen des Verdachts der Tierquälerei im Schlachthof der Lorenz Marken Geflügel GmbH & Co. KG in Seddiner See (Brandenburg) ermittelt, sind entsprechende Produkte inzwischen wieder bei REWE und Kaufland erhältlich. Besonders brisant: Auf einem Teil der Produkte befindet sich weiterhin eine Zertifizierungskennzeichnung des Bundesverbands Tierschutz, obwohl dieser die Zertifizierung bereits im Dezember 2025 beendet und dem Unternehmen die weitere Nutzung untersagt hatte. Hinzu kommen erhebliche Zweifel an der regionalen Vermarktung und den beworbenen kurzen Transportwegen.Im Dezember 2025 veröffentlichte ANINOVA umfangreiches, der Organisation zugespieltes Bildmaterial aus dem Geflügelschlachthof in Seddiner See. Es handelt sich nach Kenntnis von ANINOVA um die ersten derart umfangreichen Aufnahmen, die Einblicke in die Schlachtung von Gänsen und Enten in Deutschland ermöglichen. Die Bilder zeigen massive Misshandlungen: Tiere werden geschlagen, am Hals gepackt, gewürgt und gewaltsam aus Transportbehältern gezogen. Die dokumentierten Übergriffe ereigneten sich an unterschiedlichen Tagen und wurden von verschiedenen Mitarbeitenden begangen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt weiterhin wegen des Verdachts der Tierquälerei (Az. 234 Js 25606/25). Wie ANINOVA erst jetzt erfahren hat, erstattete auch das zuständige Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark aufgrund der dokumentierten Zustände bereits vor mehreren Monaten selbst Strafanzeige und erließ Auflagen gegenüber dem Betreiber.Nach Veröffentlichung der Aufnahmen im Dez. 2025 hatten mehrere große Handelsunternehmen, darunter REWE und Kaufland, die Belieferung mit Produkten des betroffenen Unternehmens ausgesetzt. Inzwischen hat ANINOVA erneut Produkte der Marke in Supermärkten festgestellt. Für die Tierrechtsorganisation ist die Rückkehr in die Regale angesichts der weiterhin laufenden Ermittlungen ein problematisches Signal. Dass es auch anders geht, zeigt die Bünting-Gruppe: Nach Kenntnis von ANINOVA führt das Handelsunternehmen bis heute keine Produkte des betroffenen Schlachthofs mehr im Sortiment."Die Supermarktketten hatten nach Bekanntwerden der Misshandlungen zunächst Konsequenzen gezogen. Dass die Produkte jetzt wieder verkauft werden, obwohl die Ermittlungen weiterhin laufen, können wir nicht nachvollziehen", kritisiert Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA.Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kennzeichnung der Produkte. Der Bundesverband Tierschutz e. V. hatte bereits im Dezember 2025 als Reaktion auf die veröffentlichten Aufnahmen die Zertifizierung der Freilandhaltung beendet und dem Unternehmen ausdrücklich untersagt, weiterhin mit dieser Zertifizierung zu werben. Dennoch dokumentierte ANINOVA Anfang November 2026 in einem REWE-Center in Bonn Gänseprodukte der Marke "Dithmarscher-Geflügel", auf deren Verpackungen weiterhin die entsprechende Zertifizierungskennzeichnung abgedruckt war.Auch auf der unternehmenseigenen Webseite und verschiedenen Unterseiten tauchten nach Beobachtungen von ANINOVA wiederholt Hinweise auf die Zertifizierung durch den Bundesverband Tierschutz auf. Nach entsprechenden Hinweisen wurden solche Angaben zwar entfernt, dennoch fanden sich an anderer Stelle erneut entsprechende Verweise. Der Bundesverband Tierschutz hat das Unternehmen inzwischen abermals zur Unterlassung aufgefordert und rechtliche Schritte angedroht."Wenn ein Unternehmen trotz ausdrücklicher Untersagung weiterhin mit einer längst beendeten Tierschutz-Zertifizierung wirbt, entsteht bei uns der Eindruck, dass der Betreiber die Konsequenzen aus den aufgedeckten Misshandlungen nicht ernst nimmt", so Peifer.ANINOVA kritisiert zudem die Vermarktung der Produkte unter der regional geprägten Marke "Dithmarscher-Geflügel". Dithmarschen liegt in Schleswig-Holstein, der Schlachthof des Unternehmens befindet sich jedoch rund 400 Kilometer entfernt in Brandenburg. Interne Unterlagen, die ANINOVA vorliegen, zeigen, dass die dort geschlachteten Tiere keineswegs ausschließlich aus Dithmarschen stammen, sondern auch aus Brandenburg und anderen Regionen Deutschlands angeliefert werden.Gleichzeitig wirbt das Unternehmen mit regionaler Herkunft und kurzen Transportwegen. Die internen Unterlagen belegen jedoch unter anderem, dass mehr als tausende Gänse aus Dithmarschen zum Schlachthof nach Brandenburg transportiert wurden."Wenn mit der Region Dithmarschen und kurzen Transportwegen geworben wird, obwohl Gänse rund 400 Kilometer bis zum Schlachthof transportiert werden, ist das aus unserer Sicht irreführend", erklärt Peifer.ANINOVA sieht deshalb erhebliche Anhaltspunkte für eine mögliche Irreführung von Verbraucher*innen. Die Organisation hat die zuständigen Behörden bereits über die Herkunfts- und Kennzeichnungsproblematik informiert und um eine lebensmittelrechtliche Prüfung gebeten.Für ANINOVA zeigen die dokumentierten Misshandlungen, die weitere Verwendung der Tierschutz-Zertifizierungskennzeichnung und die offenen Fragen zur Herkunftswerbung, wie wenig Verlass auf die Versprechen der Fleischindustrie ist. Die Organisation fordert die Handelsunternehmen auf, die Produkte aus dem Sortiment zu nehmen.Gerade mit Blick auf den bevorstehenden Martinstag am 11. November, an dem traditionell vielerorts Gänsefleisch gegessen wird, appelliert ANINOVA an die Menschen, bewusst auf tierische Produkte zu verzichten."Wer Tierleid vermeiden möchte, sollte auf Gänsefleisch verzichten und sich für vegane Alternativen entscheiden. Gerade zum Martinstag gibt es zahlreiche pflanzliche Möglichkeiten, für die keine Tiere leiden oder sterben müssen", so Peifer abschließend.Weitere Informationen und Bildmaterial hier (https://aninova.org/aufdeckung/tierquaelerei-in-gaense-und-enten-schlachthof/).Bildmaterial kann für die redaktionelle Berichterstattung angefordert werden.Pressekontakt:Jan Peifer (Vorstandsvorsitzender ANINOVA e.V.)Mobil: 0171-4841004Email: presse@aninova.orgANINOVA e.V.-Pressestelle-An der Autobahn 2353757 Sankt AugustinTelefon: 02241-261549-2Mobil: 0171-4841004Fax: 02241-261549-1Mail: presse@aninova.orgWeb: www.aninova.orgOriginal-Content von: ANINOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115581/6386358