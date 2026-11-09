Graphen-Markt soll auf 3,94 Milliarden Dollar wachsen: Welche Anwendungen setzen sich durch?

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Graphen gilt seit Jahren als vielversprechender Werkstoff. Es ist leicht, leitfähig und kann andere Materialien verändern. Für Anleger entscheidet sich der Erfolg jedoch an einer anderen Frage: Wo entsteht aus Forschung ein Produkt, für das Industriekunden regelmäßig bezahlen?

Das Marktforschungsunternehmen Wissen Research schätzt den weltweiten Graphen-Markt für 2026 auf 970 Millionen US-Dollar. Bis 2031 könnte er laut der im Oktober veröffentlichten Studie auf 3,94 Milliarden US-Dollar wachsen. Das entspricht einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 32,4 Prozent.

Ob sich diese Prognose erfüllt, hängt von der industriellen Anwendung ab. Zu den möglichen Einsatzgebieten gehören Baustoffe, Kunststoffe, Verbundmaterialien und Beschichtungen. Doch jede Anwendung muss eigene Anforderungen an Verarbeitung, Kosten und Leistung erfüllen.

Ein Werkstoff, viele unterschiedliche Märkte

Graphen besteht aus Kohlenstoff und zeichnet sich in seiner idealen Form durch eine zweidimensionale Struktur aus. Für industrielle Anwendungen werden verschiedene graphenbasierte Materialien eingesetzt, deren Eigenschaften sich unterscheiden können.

Für Hersteller reicht es deshalb nicht, vielversprechende Laborwerte vorzuweisen. Ein Zusatzstoff muss sich zuverlässig in bestehende Produktionsabläufe integrieren lassen und dort einen messbaren Nutzen bringen. Gerade bei Baustoffen und Industriekomponenten können Prüfungen und die Qualifizierung durch Kunden Zeit beanspruchen.

Das macht die Entwicklung erster Produktionsaufträge für Anleger interessant: Sie zeigen, dass ein Kunde eine Anwendung über die reine Entwicklungsphase hinaus weiterverfolgt. Wie groß daraus entstehende wiederkehrende Umsätze werden, bleibt eine eigene Frage.

Heidelberg Materials zeigt den Veränderungsdruck im Bau

Warum neue Materialien gerade für die Bauindustrie interessant sein könnten, zeigt der Blick auf Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004). Der deutsche Baustoffkonzern investiert in Verfahren, die den CO2-Fußabdruck von Zement und Beton reduzieren sollen.

Im norwegischen Brevik eröffnete Heidelberg Materials 2025 eine industrielle Anlage zur CO2-Abscheidung an einem Zementwerk. Sie ist darauf ausgelegt, jährlich rund 400.000 Tonnen CO2 abzuscheiden. Zudem hat der Konzern mit der europaweiten Auslieferung seines Zements evoZero begonnen, dessen Herstellung auf der Abscheidung und Speicherung von CO2 in Brevik beruht.

Das Beispiel zeigt, wie intensiv die Branche nach Lösungen für emissionsärmere Baustoffe sucht. Graphen verfolgt dabei einen anderen Ansatz: Ein Zusatzstoff soll die Eigenschaften des Materials verbessern und unter bestimmten Bedingungen helfen, die Zusammensetzung zu verändern. Eine Geschäftsbeziehung zwischen Heidelberg Materials und dem folgenden Unternehmen ist damit nicht verbunden.

First Graphene erhält ersten Auftrag für neue Anwendung

Das australische Unternehmen First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) entwickelt und vertreibt unter dem Namen PureGRAPH graphenbasierte Zusatzstoffe für verschiedene Industrien. Nach eigenen Angaben verfügt es über eine Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen pro Jahr.

Im September meldete First Graphene einen ersten Produktionsauftrag des australischen Polyurethanherstellers Pacific Urethanes. Das Material soll in Polyurethanformulierungen eingesetzt werden, die für Anwendungen im Bergbau und Rohstoffsektor vorgesehen sind.

Ziel ist es, die flammhemmenden Eigenschaften zu verbessern und zugleich die für solche Anwendungen wichtigen Verschleiß- und Haltbarkeitseigenschaften zu erhalten. Der Auftrag folgte auf Entwicklungsarbeiten und markiert nach Unternehmensangaben den Übergang dieser Anwendung in die kommerzielle Fertigung. Den Wert des Auftrags nannte First Graphene in der vorliegenden Mitteilung nicht.

Beton: Große Chance, längerer Weg

Ein weiteres Einsatzgebiet ist Zement und Beton. First Graphene will mit seinem Zusatzstoff PureGRAPH CEM unter anderem die Eigenschaften zementhaltiger Materialien verbessern. Forschungsergebnisse aus einer Zusammenarbeit mit der University of Adelaide zeigten bei untersuchten Proben höhere Druck- und Zugfestigkeiten. Solche Ergebnisse lassen sich allerdings nicht pauschal auf jede Betonmischung oder jedes Bauprojekt übertragen.

Für den chinesischen Markt unterzeichnete First Graphene eine Absichtserklärung mit dem Materialhersteller The Sixth Element. Vorgesehen ist der Vertrieb von PureGRAPH CEM in China; eine mögliche lokale Fertigung ist an weitere Vereinbarungen und Verkaufsfortschritte geknüpft. Die Absichtserklärung ist noch kein Nachweis größerer abgeschlossener Lieferaufträge.

Auch die jüngsten Zahlen zeigen die frühe Phase der Kommerzialisierung: Für das Septemberquartal 2026 meldete First Graphene ungeprüfte Gesamterträge von rund 201.000 australischen Dollar. Davon entfielen etwa 100.000 australische Dollar auf Graphen- und Produktentwicklungsverkäufe; der übrige Teil stammte aus gemeinschaftlichen Projekten sowie Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.

Fazit

Die Prognose eines Graphen-Marktes von 3,94 Milliarden US-Dollar bis 2031 verdeutlicht die Erwartungen an einen Werkstoff mit zahlreichen möglichen Anwendungen. Ob daraus ein Markt dieser Größenordnung entsteht, wird jedoch wesentlich davon abhängen, welche Produkte sich in industriellen Prozessen bewähren und wirtschaftlich einsetzen lassen.

First Graphene bietet Anlegern einen Einblick in diese Entwicklung: Der Produktionsauftrag von Pacific Urethanes steht für eine konkrete Anwendung im Bergbau. Bei Zement und Beton adressiert das Unternehmen einen großen Markt, in dem Materialleistung und Emissionsminderung für Hersteller zunehmend relevant sind.

Gleichzeitig befinden sich die Umsätze noch auf einem vergleichsweise frühen Niveau. Entscheidend werden weitere Kundenqualifizierungen, Folgeaufträge und belastbare Fortschritte bei der Vermarktung von PureGRAPH CEM sein. Der Ausbau von Produktionskapazität allein garantiert noch keine entsprechende Nachfrage.

Für Anleger liegt die zentrale Frage daher weniger in der Zahl möglicher Anwendungen als darin, welche davon zu wiederkehrenden industriellen Bestellungen werden.

Quellen:

https://www.wissenresearch.com/graphene-market/

https://www.prnewswire.com/news-releases/graphene-market-set-to-reach-us-3-94-billion-by-2031-as-demand-for-next-generation-materials-accelerates-302925007.html

https://www.heidelbergmaterials.com/de/pi-2025-06-18

https://www.heidelbergmaterials.com/de/pi-2025-10-17

https://firstgraphene.net/graphene-produces-high-strength-cement/

https://firstgraphene.net/about-us/

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2aby7-first-graphite

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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