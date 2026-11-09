Israel plant Psychedelika-Studie mit Hunderten Patienten - warum spezialisierte Kliniken wichtiger werden

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Israel will neue Wege bei der Behandlung schwerer posttraumatischer Belastungsstörungen gehen. Eine landesweite klinische Studie soll über mehrere Jahre Hunderte Patienten untersuchen, bei denen bisherige Therapien nicht ausreichend geholfen haben. Im Mittelpunkt stehen MDMA und Psilocybin. Während Israel den Einsatz dieser Substanzen wissenschaftlich erproben will, hat Australien bereits einen regulierten Zugang für bestimmte Patienten geschaffen. Davon könnte langfristig auch die wachsende Infrastruktur spezialisierter Anbieter wie Emyria profitieren.

Israel reagiert auf wachsenden Bedarf bei PTBS

Die psychischen Folgen von Krieg, Gewalt und traumatischen Erlebnissen stellen Gesundheitssysteme vor große Herausforderungen. Besonders deutlich wird dies derzeit in Israel.

Am 25. Oktober 2026 berichtete die Zeitung The Times of Israel, dass das israelische Gesundheitsministerium eine landesweite klinische Studie zur psychedelisch unterstützten Psychotherapie plant.

Über mehrere Jahre sollen Hunderte Menschen mit mittelschweren bis schweren chronischen posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) teilnehmen. Im Fokus stehen Patienten, bei denen bisherige Behandlungsmethoden keine ausreichende Wirkung gezeigt haben.

Der Hintergrund ist ernst: Seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 und den anschließenden Kriegen ist die Zahl der Menschen mit traumatischen Belastungen erheblich gestiegen.

Die israelische Initiative soll untersuchen, ob psychedelisch unterstützte Psychotherapie für ausgewählte Patienten zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten eröffnen kann.

Mehr als ein Medikament: Warum die Behandlung spezialisierte Einrichtungen benötigt

Die geplante Studie konzentriert sich auf MDMA und Psilocybin. Beide Substanzen werden international als mögliche Bestandteile neuer psychiatrischer Behandlungskonzepte untersucht.

Entscheidend ist jedoch, dass es sich nicht um gewöhnliche Medikamente handelt, die Patienten einfach zu Hause einnehmen.

Das israelische Programm sieht vorbereitende Gespräche, die Verabreichung in zugelassenen medizinischen Einrichtungen sowie die anschließende psychotherapeutische Verarbeitung der Behandlungserfahrungen vor.

Während der Behandlung sollen Ärzte und Therapeuten anwesend sein. Auch die Ausgabe der Substanzen wird streng kontrolliert: Sie sollen am jeweiligen Behandlungstag direkt aus Krankenhausapotheken an autorisierte Fachkräfte übergeben werden.

Damit rückt ein Aspekt in den Mittelpunkt, der für die künftige Entwicklung dieses Gesundheitssegments entscheidend sein könnte: die Verfügbarkeit geeigneter Kliniken und entsprechend ausgebildeter Fachkräfte.

Denn selbst erfolgreiche klinische Studien würden allein noch keine flächendeckende Versorgung ermöglichen.

Australien hat bereits einen wichtigen Schritt gemacht

Während Israel eine nationale Studie vorbereitet, verfügt Australien seit Juli 2023 über einen regulierten Behandlungsweg für bestimmte psychedelische Substanzen.

Die australische Arzneimittelbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) erlaubt speziell autorisierten Psychiatern, MDMA zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen und Psilocybin bei therapieresistenten Depressionen einzusetzen.

Voraussetzung sind unter anderem die Genehmigung durch eine Ethikkommission, die Autorisierung des behandelnden Psychiaters und strenge medizinische Sicherheitsvorgaben.

Die Substanzen gelten weiterhin als nicht zugelassene Arzneimittel und dürfen nur unter den vorgesehenen Bedingungen angewendet werden.

Dennoch hat Australien damit einen Rahmen geschaffen, in dem spezialisierte Anbieter praktische Erfahrungen mit der Durchführung solcher Therapien sammeln können.

Emyria baut ein wachsendes Kliniknetzwerk auf

Ein Unternehmen, das sich in diesem Bereich positioniert, ist Emyria Limited (ASX: EMD; Frankfurt: Q84; ISIN: AU0000073645).

Das australische Gesundheitsunternehmen betreibt über sein Empax-Netzwerk spezialisierte Einrichtungen für innovative psychiatrische Behandlungen.

Mit der Eröffnung einer Klinik in Sydney im September 2026 ist Emyria inzwischen in vier australischen Bundesstaaten vertreten: Western Australia, Queensland, Victoria und New South Wales.

Die Behandlungskapazität umfasst mittlerweile 18 Plätze. Nach Unternehmensangaben sind damit bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche möglich.

Die Expansion spiegelt sich zunehmend in der wirtschaftlichen Entwicklung wider.

Im Septemberquartal 2026 erzielte Emyria einen Rekordumsatz von 1,42 Millionen australischen Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 470.000 Dollar gewesen.

Das entspricht einem Wachstum von rund 202 Prozent.

Für das Unternehmen ist dabei nicht nur die Zahl der Behandlungseinrichtungen wichtig. Auch die Ausbildung von Therapeuten, standardisierte Abläufe und die Erfassung klinischer Behandlungsergebnisse gehören zum Geschäftsmodell.

Veteranenversorgung als möglicher Wachstumstreiber

Eine besonders interessante Parallele zwischen Israel und Australien besteht in der Behandlung von Menschen mit traumatischen Belastungsstörungen.

In Australien hat das Department of Veterans' Affairs (DVA) einen Finanzierungsweg für bestimmte psychedelisch unterstützte Behandlungen geschaffen, sofern die strengen medizinischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Emyria meldete im Oktober erste Behandlungsgenehmigungen über diesen Weg. Gleichzeitig befanden sich mehr als 40 Überweisungen von Veteranen in der Patientenpipeline.

Die Einbindung öffentlicher Kostenträger könnte für die längerfristige Entwicklung des Geschäftsmodells von Bedeutung sein.

Denn eine zentrale Herausforderung innovativer Behandlungsmethoden besteht darin, sie nicht nur medizinisch verfügbar, sondern auch für geeignete Patienten finanzierbar zu machen.

Auch die USA interessieren sich für neue Behandlungskonzepte

Parallel zur Expansion in Australien verfolgt Emyria internationale Möglichkeiten.

Im September 2026 präsentierte Executive Chairman Greg Hutchinson die Erfahrungen des Unternehmens bei einer öffentlichen Anhörung der US-Arzneimittelbehörde FDA.

Im Mittelpunkt standen Patientensicherheit, medizinische Ausbildung, Behandlungskapazitäten und die Erhebung klinischer Daten.

Zudem ernannte Emyria den ehemaligen US-Minister für Veteranenangelegenheiten, Dr. David Shulkin, zum strategischen Berater.

Seine Erfahrung im amerikanischen Gesundheitssystem könnte das Unternehmen bei der Entwicklung künftiger Partnerschaften unterstützen.

Eine Beteiligung Emyrias an der israelischen Studie wurde nicht angekündigt. Die Initiative zeigt jedoch, dass sich die internationale Diskussion zunehmend von der reinen Wirkstoffforschung auf die praktische Umsetzung solcher Therapien ausweitet.

Fazit

Die geplante nationale Studie in Israel ist ein weiteres Zeichen dafür, dass psychedelisch unterstützte Therapien international zunehmend wissenschaftliche und gesundheitspolitische Aufmerksamkeit erhalten.

Besonders interessant ist dabei der Fokus auf die praktische Durchführung: qualifizierte Therapeuten, autorisierte Kliniken, kontrollierte Medikamentenabgabe und eine strukturierte Patientenbetreuung.

Australien ist bei der regulierten Anwendung bestimmter Therapien bereits einen Schritt weiter. Unternehmen wie Emyria können deshalb Erfahrungen sammeln, während andere Länder entsprechende Behandlungsmodelle noch erforschen.

Die jüngsten Unternehmenszahlen zeigen zugleich operative Fortschritte. Mit einem Umsatzwachstum von rund 202 Prozent, einem Kliniknetzwerk in vier Bundesstaaten und ersten Genehmigungen für die Behandlung von Veteranen entwickelt Emyria seine Position in einem noch jungen Gesundheitssegment weiter.

Wie schnell dieser Markt wachsen kann, hängt von weiteren klinischen Erkenntnissen, regulatorischen Entscheidungen und der Finanzierung der Behandlungen ab.

Sollten sich psychedelisch unterstützte Therapien langfristig stärker etablieren, dürfte nicht nur die Entwicklung neuer Medikamente entscheidend sein. Ebenso wichtig wird die Frage, wer über die medizinische Infrastruktur verfügt, um diese Behandlungen sicher und in größerem Umfang anzubieten.

Quellen:

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/health-ministry-announces-national-clinical-trial-of-psychedelic-substances-for-treatment-of-ptsd/

https://www.tga.gov.au/products/unapproved-therapeutic-goods/mdma-and-psilocybine/access-pathways/prescribe-mdma-or-psilocybine-psychiatrists

https://www.dva.gov.au/providers/information-for-gps-other-primary-care-providers/psychedelic-assisted-psychotherapy-pap-information-for-providers

https://emyria.com/announcements/QbR2WD-september-2026-quarterly-activities-report-and-appendix-4c

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