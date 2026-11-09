126 Millionen Euro für Europas Magnet-Lieferkette: Woher kommen die Seltenen Erden?

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Europa will mehr Permanentmagnete selbst herstellen. Doch wer liefert die Rohstoffe dafür? Diese Frage begleitet ein geplantes Industrieprojekt von Neo Performance Materials (ISIN: CA64046G1063) in Estland. Der kanadische Konzern wurde im Oktober für eine Förderung von bis zu 126 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds ausgewählt. Das Vorhaben soll mehrere Verarbeitungsschritte verbinden und die europäische Magnetproduktion erweitern.

Für Anleger eröffnet sich damit ein konkreter Blick auf den Umbau der Lieferketten. Zusätzliche Fabriken schaffen die Voraussetzung für mehr europäische Wertschöpfung. Damit sie zuverlässig arbeiten können, benötigen sie jedoch geeignete Ausgangsmaterialien. Deshalb gehört zur Diskussion über Europas Magnetindustrie auch die Entwicklung neuer Rohstoffquellen - etwa in Brasilien.

Von getrennten Oxiden bis zum fertigen Magneten

Neos Projekt GAUSS umfasst die Trennung Seltener Erden, ihre Umwandlung in Metalle und zusätzliche Magnetfertigung. Geplant sind bis zu 3.000 Tonnen weitere jährliche Magnetkapazität. Dadurch könnte die Nennkapazität des Standorts von derzeit 2.000 auf ungefähr 5.000 Tonnen steigen. Ein Drittel der zusätzlichen Kapazität ist für europäische Offshore-Windparks vorgesehen.

Neo veranschlagt den Projektumfang vorläufig auf rund 400 Millionen Euro. Die Auswahl für die Förderung ist ein wichtiger Schritt; ein endgültiger Fördervertrag und finale Investitionsentscheidungen stehen noch aus. Nach Unternehmensangaben sieht der Zeitplan die Unterzeichnung der Fördervereinbarung bis zum 23. März 2027 vor.

Die geplante Verbindung mehrerer Produktionsstufen ist industriell relevant. Permanentmagnete entstehen über eine Folge spezialisierter chemischer und metallurgischer Verfahren. Wer diese Schritte beherrscht, kann Abnehmern mehr anbieten als einen Rohstoff: ein definiertes Material, das in deren Fertigung passt.

Estland will auch seine Bezugsquellen verändern

Wie eng Verarbeitung und Beschaffung zusammenhängen, zeigt die politische Debatte um Silmet, Neos Trennanlage in Sillamäe. Estlands Außenminister Margus Tsahkna verbindet die europäische Unterstützung ausdrücklich mit dem Ziel, die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen zu beenden. Er fordert vom Unternehmen, alternative Quellen zu erschließen.

Für die Industrie geht es dabei um mehr als die Herkunft auf einem Lieferschein. Eine neue Bezugsquelle muss technisch geeignet sein, ausreichende Mengen bereitstellen und über Jahre verlässlich liefern können. Änderungen beim Ausgangsmaterial können Anpassungen in der Verarbeitung und zusätzliche Qualifizierung erfordern.

Die Investition in Estland macht deshalb eine Aufgabe sichtbar, die bei Fabrikankündigungen leicht übersehen wird: Europäische Verarbeitungskapazität und eine diversifizierte Rohstoffversorgung müssen gemeinsam wachsen. Für Entwickler neuer Lagerstätten entsteht daraus ein möglicher Markt, sofern ihre Produkte die Anforderungen der Abnehmer erfüllen.

Was Brasilien zur Lieferkette beitragen könnte

Im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais entwickelt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) das vollständig eigene Araxá-Projekt. Das Vorkommen enthält Seltene Erden und Niob. Damit verfolgt das Unternehmen die Entwicklung zweier Produktströme mit unterschiedlichen industriellen Anwendungen.

Der Quartalsbericht vom 30. Oktober weist eine Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid aus. Die Schätzung verwendet einen Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden. Für mögliche Magnetlieferketten sind insbesondere Neodym und Praseodym interessant; Niob erschließt daneben einen Markt unter anderem als Legierungszusatz für Stähle.

Araxá liegt in einem etablierten Bergbaurevier. Vorhandene Infrastruktur und regionales Fachwissen können die Entwicklung unterstützen. Entscheidend für einen künftigen Kunden bleibt jedoch, welche verkaufsfähigen Produkte sich daraus herstellen lassen.

Der Weg zum industriell nutzbaren Zwischenprodukt

St George untersucht bei CIT-SENAI in Belo Horizonte anhand von rund neun Tonnen oberflächennahem Material, wie sich Niob und Seltene Erden aufkonzentrieren lassen. Für den Seltene-Erden-Strom prüft das Unternehmen die Weiterverarbeitung zu einem gemischten Karbonat.

Ein solches Zwischenprodukt könnte Ausgangsmaterial für weitere Trenn- und Veredelungsschritte sein. Welche Anlage es verarbeiten könnte, hängt von seiner Zusammensetzung und den jeweiligen technischen Anforderungen ab. Eine Lieferbeziehung zwischen St George und Neo ist nicht bekannt.

Parallel arbeitet St George mit Minas Gerais und der Industriegruppe Lima & Pergher an einem vorgeschlagenen Seltene-Erden-Verarbeitungszentrum in Brasilien. Auch dort lautet die industrielle Frage, wie mehr Wertschöpfung zwischen Lagerstätte und fertigem Werkstoff aufgebaut werden kann.

Fazit

Die für Neo ausgewählte Förderung zeigt, dass Europas Magnetstrategie konkrete industrielle Vorhaben unterstützt. Für Elektromobilität, Windkraft und Automatisierung könnten dadurch zusätzliche Verarbeitungskapazitäten entstehen. Die Versorgung dieser Anlagen bleibt eine eigenständige Aufgabe: Herkunft, Qualität und Verfügbarkeit des Ausgangsmaterials müssen zusammenpassen.

Für St George eröffnet diese Entwicklung einen nachvollziehbaren langfristigen Marktansatz. Araxá verbindet Seltene Erden und Niob in einem etablierten Bergbauumfeld. Die Pilotarbeiten sollen nun zeigen, wie sich daraus geeignete Zwischenprodukte gewinnen lassen. Damit kann das Unternehmen die Grundlage für spätere Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Abnehmergespräche verbessern.

Europäische Fördermittel für Neo bedeuten weder Finanzierung noch einen Absatzvertrag für St George. Zunächst zählen Ausbeuten, Produktqualität, Kosten und Genehmigungen; später die Finanzierung einer kommerziellen Anlage. Anleger sollten deshalb verfolgen, ob aus den Verarbeitungstests ein belastbarer Produktionsweg entsteht. Europas neue Magnetkapazitäten erklären, warum zusätzliche Rohstoffquellen gebraucht werden könnten. Welche Projekte tatsächlich liefern können, entscheidet sich an der technischen und wirtschaftlichen Umsetzung.

Quellen

Neo Performance Materials: "Neo's European Integrated Magnet Project Selected for €126 Million Grant Under EU Innovation Fund", 19. Oktober 2026. Neo Performance Materials

https://www.neomaterials.com/neos-european-integrated-magnet-project-selected-for-e126-million-grant-under-eu-innovation-fund/

Estnisches Außenministerium: "Tsahkna: Funding for Neo Performance Materials will help to end dependence on raw materials from the aggressor state", 19. Oktober 2026. Välisministeerium

https://vm.ee/en/news/tsahkna-funding-neo-performance-materials-will-help-end-dependence-raw-materials-aggressor

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026. www.stgm.com.au

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

St George Mining: IMARC-Präsentation, 27. Oktober 2026. stgm.com.au

https://stgm.com.au/pdf/de982834-d69d-4ec5-a727-f832de546250/Platform/ListPage/St-George-at-the-IMARC-Conference-Sydney.pdf

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