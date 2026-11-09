DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSBLATT - Bei Investitionen in Forschung und Entwicklung und damit in die eigene Zukunftsfähigkeit halten sich Unternehmen in Deutschland so stark zurück wie seit 2008 nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in seinem neuen Innovationsreport. Die Studie liegt dem Handelsblatt vor. Der Anteil der Unternehmen, die sich mehr engagieren wollen, sank demnach von 38 Prozent im Jahr 2023 auf nur noch 25 Prozent in diesem Jahr. Zugleich wollen mit 32 Prozent doppelt so viele Unternehmen ihre Aktivitäten zurückfahren als noch bei der letzten Erhebung (15 Prozent). (Handelsblatt)

EU-EINLAGENSICHERUNG - Der neue Anlauf der EU-Kommission für eine europäische Einlagensicherung lässt erste Konturen erkennen. Vertreter aus Rat und EU-Parlament bestätigen, dass die EU-Kommission nach dem Scheitern des Versuchs einer Europäisierung des Sparerschutzes für alle Kreditinstitute in der EU (Edis) nun einen differenzierten Ansatz unter dem Kürzel SDIM vorschlägt. Demzufolge soll die Sicherung der Einlagen von Kunden sogenannter signifikanter Institute durch den Einheitlichen europäischen Abwicklungsfonds organisiert werden, den Single Resolution Fund (SRF). Für alle anderen Banken - also unter der Schwelle von 30 Milliarden Euro Bilanzsumme - sollten im Entschädigungsfalle die nationalen Einlagensicherungssysteme greifen. (Börsen-Zeitung)

SPD-VORSITZ - der SPD-Personaldebatte hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Kandidatur für den Parteivorsitz ausgeschlossen und dies mit seinen umfassenden Aufgaben als Minister begründet. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Pistorius, die Herausforderungen in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik mit vielen internationalen Reisen und Besuchen bei der Truppe seien enorm. "Das verträgt sich in der aktuellen Lage nicht mit der Übernahme eines Parteivorsitzes, das würde auch der SPD nicht gerecht werden." Er wolle sich voll auf das Amt des Verteidigungsministers konzentrieren: "Das ist eine sehr große Verantwortung für die Truppe und für sehr viel Geld, es bedeutet Mitarbeit in internationalen Allianzen, häufige Abwesenheit in Berlin." Zur Frage einer möglichen SPD-Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl vermied Pistorius dagegen eine Festlegung: "Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Legislaturperiode hinter uns. Und da sollen wir uns ernsthaft Gedanken machen darüber, wer für wen 2029 als Kanzlerkandidat ist?", sagte Pistorius. "Ich tue das nicht. Die Parteien in der Regierung haben jetzt die große Aufgabe, den Laden zusammenzuhalten und Vertrauen zu schaffen. Personaldiskussionen tragen dazu am allerwenigsten bei." (Funke Mediengruppe)

BUNDESNETZAGENTUR - Die CDU wird den derzeitigen Präsidenten der Bundesnetzagentur (BNetzA), Klaus Müller, für eine zweite Amtszeit vorschlagen. Das erfuhr Tagesspiegel Background aus Koalitionskreisen. Die CDU hat das Vorschlagsrecht bei der Ernennung des nächsten Präsidenten der Bundesnetzagentur. Ohne eine Verlängerung würde Müllers Amtszeit planmäßig Ende Februar 2027 enden. Gewählt wird der Präsident der Bundesnetzagentur vom Beirat der Behörde, der aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates besteht. Dies gilt allerdings als Formalie. Die Aushandlung des Kandidaten findet bereits vorher statt. Die offizielle Wahl ist für den 23. November geplant. Ob Müller bereits als zu wählender Kandidat in der Einladung stehen wird, ist noch offen. Die Bundesregierung benennt dann den Präsidenten auf Vorschlag des Beirats - sie entscheidet also final und kann theoretisch auch ablehnen. (Tagesspiegel)

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November 09, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)

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