DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNICREDIT/HVB - Die italienische HVB-Mutter Unicredit dreht die bisherigen Homeoffice-Regeln auf allen Ebenen praktisch komplett zurück. Ab Januar wird es nur noch in Ausnahmefällen, etwa bei Notfällen und Arztterminen, und nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Vorgesetzten die Möglichkeit geben, von zuhause aus zu arbeiten. Als Grund gibt die Bank an, dass der Kontakt mit Kunden und Kollegen verbessert werden soll. Bisher konnten die Mitarbeiter des Instituts bis zu zehn Tage monatlich von zuhause aus arbeiten. Bei der deutschen Tochter HVB ändert sich nichts. Die HVB bleibe dem Grundsatz flexibler Arbeitsmodelle verpflichtet, hieß es auf Anfrage. Mitarbeiter ohne direkten Kundenkontakt könnten bis zu drei Tage pro Woche, Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt maximal einen Tag mobil arbeiten. (Börsen-Zeitung)

VOLKSWAGEN/AUDI - Der gemeinsame Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump vor gut zwei Wochen in Georgia beschäftigt nun die Kontrolleure des VW-Konzerns, der Audi-Mutter. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen ist eine Untersuchung zu möglichen Regelverstößen im Zusammenhang mit Audis US-Plänen in Vorbereitung. Zu klären ist unter anderem, ob Döllner und sein Aufsichtsratschef Manfred Döss die zuständigen Gremien vor der Reise ausreichend über die Verhandlungen informiert haben. (Handelsblatt)

AUDI - Audi kann sich auch nach einer Unterschrift unter den Ansiedlungsvertrag noch aus seinem geplanten Werk im US-Bundesstaat Georgia zurückziehen. Das geht aus Vertragsunterlagen der regionalen Wirtschaftsförderung hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Bis Mitte 2027 soll Audi das Werksgelände von der Wirtschaftsförderung mieten, erst dann ist das Geschäft vollzogen. Bis dahin darf der deutsche Autobauer kündigen, wenn ihm die Prüfung des Geländes nicht genügt - etwa beim Boden, bei der Umwelt oder bei der Erschließung. Darüber entscheidet Audi nach eigenem Ermessen. (Handelsblatt)

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November 09, 2026 00:12 ET (05:12 GMT)

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