Bonn (ots) -Die Klimakrise verschärft die Lebensbedingungen von Millionen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen weltweit. Dürren, Überschwemmungen und extreme Hitze zerstören Lebensgrundlagen, verschärfen bestehende Konflikte und erschweren Menschen die Rückkehr in ihre Heimat. Anlässlich der bevorstehenden Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei macht die UNO-Flüchtlingshilfe auf die besondere Gefährdung vertriebener Menschen aufmerksam und fordert, sie stärker in internationale Klimaschutz- und An-passungsmaßnahmen einzubeziehen.Die aktuellen Zahlen des UNHCR verdeutlichen das Ausmaß: Fast 90 Millionen Menschen, die gewaltsam vertrieben wurden, leben in Ländern, die besonders stark von Klimarisiken betroffen sind. Das entspricht knapp drei Vierteln aller gewaltsam vertriebenen Menschen weltweit. Extreme Wetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen treffen sie häufig unter besonders schwierigen Bedingungen. Viele leben in Regionen, in denen schon heute Wasser, Nahrung und sichere Unterkünfte knapp sind."Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen mussten, verlieren durch die Klimakrise häufig ein weiteres Stück Sicherheit und Perspektive. Sie haben kaum Möglichkeiten, sich vor Dürren, Überschwemmungen oder extremer Hitze zu schützen. Die internationale Klimapolitik muss diese Menschen und ihre Bedürfnisse viel stärker berücksichtigen, Widerstandskraft stärken und das Lösungspotential nutzen", sagt Mark Ankerstein, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe.Ausstellung "Klimakrise und Flucht": Zusammenhänge verstehenUm auf die Folgen des Klimawandels für Flüchtlinge aufmerksam zu machen, bietet die UNO-Flüchtlingshilfe die kostenlose Ausstellung "Klimakrise und Flucht" an. Sie erklärt die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, zeigt dessen Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung und lässt Menschen zu Wort kommen, die ihre Heimat aufgrund zerstörter Lebensgrundlagen verlassen mussten.Die Ausstellung umfasst 11 Plakate mit Videolinks und Mitmachaktion sowie ein begleitendes Handout mit Materialien für den Unterricht. Sie eignet sich insbesondere für Schulen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Veranstaltungen. Interessierte können die Ausstellung kostenlos bestellen. Auch der Versand ist kostenfrei. Die Ausstellung kann anschließend vor Ort verbleiben und muss nicht zurückgeschickt werden.Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen können die aktualisierte Ausstellung kostenfrei unter schule@uno-fluechtlingshilfe.de bei der UNO-Flüchtlingshilfe bestellen.Weitere Informationen zur Ausstellung unterwww.uno-fluechtlingshilfe.de/ausstellung-klimakrise-und-fluchtPressekontakt:Marius Tünte, Tel. 0228-90 90 86-47,marius.tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/6386360