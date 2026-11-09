Berlin, Kinshasa (ots) -Während die Zahl der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo weiter steigt, setzen humanitäre Teams alles daran, lebensrettende Unterstützung in abgelegene Regionen zu bringen. Viele Dörfer sind nur über schmale Waldwege erreichbar, manche Straßen sind nach starken Regenfällen unpassierbar, zahlreiche Brücken zerstört. Außerhalb der Städte prägen bewaffnete Gewalt und Angriffe den Alltag der Bevölkerung. Dennoch transportiert die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International (HI) Schutzmaterial, Medikamente und Notfallausrüstung bis in die am stärksten betroffenen Gebiete.DR-Kongo: drastisch verschlechterte SicherheitslageViele der infizierten Menschen leben in Gebieten mit schlechten Straßenverhältnissen: Die Wege führen durch dichten Regenwald, über schlammige Pisten, beschädigte Brücken und teils fast unpassierbare Strecken. Zwischenfälle und Unfälle sind häufig. Die Versorgung dieser Dörfer wird durch die unsichere Lage zusätzlich erschwert. Bewaffnete Gruppen, Angriffe und eine angespannte Sicherheitslage prägen weite Teile der Region."Sobald man die größeren Städte verlässt, verschlechtert sich die Sicherheitslage drastisch. Gleichzeitig müssen wir Menschen in abgelegenen Dörfern erreichen, die oft nur über schwierige Waldwege zugänglich sind", betont Jérôme Bertrand, Einsatzleiter der Atlas-Logistikabteilung von Handicap International, der gerade von einem Einsatz in der Provinz Ituri zurückgekehrt ist.Logistik: ein entscheidender Faktor im Kampf gegen EbolaUm die medizinische Versorgung sicherzustellen, erschließt HI neue Transportwege, richtet zusätzliche Logistikstandorte ein und baut Lagerkapazitäten aus. Ziel ist es, lebenswichtige Güter wie Schutzausrüstung, Medikamente, Isolationszelte und Hygienematerialien auch in die isoliertesten Gebiete zu bringen. Zwischen Januar und September hat Handicap International bereits mehr als 200 Transporte organisiert, bei denen insgesamt über 1.000 Tonnen Hilfsgüter geliefert wurden."Logistik ist das Herzstück der Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung, die täglich ausgetauscht werden muss. Wenn die Lieferkette unterbrochen wird, kommt der Kampf gegen die Epidemie zum Stillstand. Gleichzeitig handelt es sich um eine Krankheit, die sich sehr schnell ausbreiten kann, sodass wir unverzüglich handeln müssen", erklärt Jérôme Bertrand.Lieferungen bis zur "letzten Meile"In Kürze wird Handicap International einen Standort in Uvira eröffnen, der über Lager- und Transportkapazitäten verfügt und Lieferungen bis zur "letzten Meile" ermöglicht. Zwei weitere Basen sind bereits in Goma und Beni in Betrieb. Zusätzliche Standorte sollen zeitnah folgen, insbesondere in Bunia und Nia-Nia, darunter ein temperaturkontrolliertes Lager, um Medikamente und Schutzausrüstung unter optimalen Bedingungen zu lagern.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16206/6386367