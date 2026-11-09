NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Die operative Ergebnisprognose für 2027 bleibt weitgehend unverändert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005773303
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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