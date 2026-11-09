München/ Bockhorn (ots) -Barrierefreiheit steht in der Medizintechnik weit unten auf der Liste. Bei 36 von 50 untersuchten Unternehmen trägt kein Video eine geprüfte Untertitelspur. Über alle 578 Videos zu Produkten, Anwendungen und Schulungen hinweg sind nur 34, also 5,9 Prozent. 155 Videos laufen mit ungeprüftem Maschinentext, 389 haben gar keine Spur. Erhoben hat das purple.audio, die Transkriptionsplattform der Spotwatch GmbH.Bei keinem der 885 geprüften Videos ist eine Audiodeskriptionsspur nachgewiesen. In eigenen Playern fehlt die Untertitelspur bei 325 von 346 Videos mit Sprache, bei 283 von 497 fehlte im Seitencode sogar das Bedienelement zum Einschalten.Automatische Untertitel helfen wenig: Aus VENTRIX wurde bei YouTube ein Wentrixmodul, aus EKG ein EK, aus 37,5 Grad Celsius "auf,5° Csus"."Bei einem Gerät, dessen Fehlbedienung Folgen hat, ist ein ungeprüfter Maschinentext keine Lösung. Ein geprüfter schon", sagt Ralf Zmölnig, Geschäftsführer der Spotwatch GmbH.Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erfasst Dienstleistungen für Verbraucher. Wer Endkunden online bedient, dessen Website gehört dazu, samt Videos. Nach Paragraf 37 BFSG sind Bußgelder bis 100.000 Euro möglich. Die Marktüberwachungsstelle in Magdeburg arbeitet seit September 2025 und hat nach öffentlichen Angaben fast 700 Meldungen vorliegen.Zur Methodik: Geprüft wurden 885 Videos auf 84 Websites der 100 größten Medizintechnikunternehmen in DE (Rangliste Meyer Industry Research 2025). Bestandsaufnahme, keine Studie.Über purple.audio: Plattform für Audiotranskription und Untertitelung in vielen Sprachen. Alle Server stehen in Deutschland bei deutschen Anbietern, die Sprachmodelle laufen lokal und tauschen keine Daten aus. Export als .srt, .vtt und .txt. Abrechnung stundenbasiert je Aufgabe, ohne Abo, für Unternehmen auf Rechnung.Pressekontakt:Ralf ZmölnigCEOSpotwatch GmbHAm Hausacker 7, 85461 Bockhorn+4981413150375ralf.zmoelnig@spotwatch.ioRalf ZmölnigDigitalunternehmer · TV-Tracking-Pionier seit 2014 · Dozent und ehemals Studienleiter Studiengang Online-MarketingAusführlicher Beitrag unter https://purple.audio/de-DE/sinnvoll-digitalOriginal-Content von: Spotwatch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177312/40000254