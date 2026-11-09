Mit der Übernahme des führenden deutschen Premium-Wellnessanbieters mit 13 Clubs in sechs deutschen Städten sichert sich Virgin Active eine etablierte Plattform im größten Fitnessmarkt Europas.

Die Vereinbarung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Der Abschluss der Transaktion und die Eigentumsübertragung sind für Mitte Dezember 2026 vorgesehen.

Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der globalen Expansionsstrategie von Virgin Active im Premium-Wellness-Segment.

Der Gesamtkaufpreis beträgt 135 Millionen Euro.

Virgin Active, eine internationale Unternehmensgruppe im Premium-Fitness- und Wellnessbereich, gibt bekannt, dass sie am 30. Oktober 2026 eine verbindliche, an keine weiteren Bedingungen geknüpfte Vereinbarung zur Übernahme von Holmes Place Germany unterzeichnet hat. Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen Holmes Place Europe und von der AUCTUS Capital Partners AG kontrollierten Fonds. Holmes Place Germany befindet sich seit 2016 im gemeinsamen Besitz von Holmes Place Europe und AUCTUS. In dieser Zeit haben die Partner ein gut kapitalisiertes Netzwerk großflächiger Clubs aufgebaut, das Virgin Active nun eine etablierte Plattform im größten Fitnessmarkt Europas bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261108816858/de/

Credit: Virgin Active

Die Übernahme umfasst 13 Premium-Wellnessclubs in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Essen und Lübeck. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 135 Millionen Euro, vorbehaltlich der üblichen Kaufpreisanpassungen zum Vollzug. Die Übernahme wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln von Virgin Active finanziert, nachdem das Unternehmen im Oktober 2026 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung für bestehende Aktionäre durchgeführt hat. Diese unterstützt die internationale Wachstumsstrategie und die Investitionspläne der Gruppe.

Die Vereinbarung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Der Vollzug der Transaktion hängt somit nicht von der Erfüllung noch ausstehender Bedingungen ab. Der Abschluss und die Eigentumsübertragung werden gemäß den zwischen den Parteien vereinbarten Konditionen Mitte Dezember 2026 erfolgen.

Globale Expansion im Premium-Wellness-Segment und Markteintritt in Deutschland

Die Übernahme ist Teil der globalen Expansionsstrategie von Virgin Active im Premium-Wellness-Segment. Die Nachfrage wächst weiter, da immer mehr Menschen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden als langfristige Investition betrachten. Gleichzeitig wird Wellness zunehmend als Teil der präventiven Gesundheitsvorsorge anerkannt. Während sich der Fokus immer stärker von der Behandlung von Krankheiten hin zu deren Vorbeugung verlagert, spielen regelmäßige Bewegung, Regeneration und soziale Kontakte eine zunehmend wichtige Rolle für die langfristige Gesundheit. Mit der Übernahme ist Virgin Active unmittelbar im deutschen Markt vertreten und verfügt von Beginn an über ein etabliertes Netzwerk von Premiumclubs in mehreren großen deutschen Städten. Die Transaktion folgt auf die jüngste Übernahme des ersten Clubs von Virgin Active in Lugano in der Schweiz sowie die geplante Eröffnung des ersten Clubs in Wien Anfang 2027. Damit baut die Gruppe ihre Präsenz in der DACH-Region weiter aus.

Strategische Hintergründe der Übernahme

Deutschland ist mit insgesamt 12,4 Millionen Mitgliedern der größte Fitnessmarkt Europas. Der Markt ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen, insbesondere im Premiumsegment. Für dieses wird laut dem European Health Fitness Report 2026 bis 2028 ein Wachstum von 9,3 Prozent prognostiziert. Gleichzeitig ist der deutsche Fitnessmarkt weiterhin stark fragmentiert und weist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine geringere Marktdurchdringung auf. Dies dürfte weiteres Wachstum begünstigen.

Holmes Place Germany ist der führende Anbieter im deutschen Premiumsegment. Das Unternehmen verfügt über ein gut kapitalisiertes Netzwerk großflächiger Clubs, das nur begrenzte zusätzliche Investitionen erfordert, sowie über ein sehr erfahrenes Managementteam. Damit bietet Holmes Place Virgin Active eine führende Plattform für weiteres Wachstum in Deutschland.

Durch die Übernahme eines etablierten und profitablen Unternehmens erreicht Virgin Active unmittelbar eine bedeutende Marktpräsenz. Der Kaufpreis liegt dabei deutlich unter den Kosten, die für den Aufbau eines vergleichbaren Clubnetzwerks erforderlich wären. Zugleich reduziert die Übernahme die Anlaufkosten, vermeidet die Risiken der Aufbauphase und verkürzt die Zeit, die für den Aufbau eines neuen Geschäftsbetriebs in vergleichbarer Größenordnung notwendig wäre.

Die Transaktion entspricht der Strategie von Virgin Active, in wichtigen kontinentaleuropäischen Märkten eine relevante Größe und führende Marktpositionen aufzubauen. Gleichzeitig will die Gruppe ihr internationales Geschäft in den Kernmärkten weiter ausbauen, in denen sie über die notwendige Größe und Marktposition verfügt, um erfolgreich zu sein. Auf Pro-forma-Basis wird Holmes Place Germany rund 14 Prozent zum EBITDA der Virgin Active Group für das Geschäftsjahr 2026 beitragen.

Das Social-Wellness-Club-Konzept von Virgin Active ist auf das ganzheitliche Wohlbefinden der Mitglieder ausgerichtet und geht weit über das klassische Fitnesstraining hinaus. Es verbindet erstklassige Trainings- und Fitnesseinrichtungen mit speziellen Regenerationsbereichen und Spas, einem herausragenden Gruppenkursangebot, Co-Working-Bereichen und sozialen Treffpunkten, an denen Mitglieder zusammenkommen, arbeiten und entspannen können. So entstehen hochwertige Orte, die Mitglieder über den gesamten Tag hinweg nutzen und die zu einem festen Bestandteil ihres Alltags und ihres sozialen Umfelds werden.

Das bestehende Angebot von Holmes Place mit Fitnesstraining, Schwimmbädern, Wellnessangeboten und Personal Training passt hervorragend zu diesem Konzept. Virgin Active plant, das Social-Wellness-Club-Erlebnis schrittweise auch in den deutschen Clubs einzuführen.

Virgin Active betreibt derzeit 224 Clubs in zehn Ländern und betreut über eine Million Mitglieder in Südafrika, Großbritannien, Italien, Australien, Singapur, Thailand, Namibia, Botswana, Katar und der Schweiz. Darüber hinaus besitzt und betreibt die Gruppe weltweit mehr als 260 Restaurants mit einem Fokus auf gesunde Ernährung, sowohl innerhalb ihrer Clubs als auch an eigenständigen Standorten in Einkaufszentren und Einkaufsstraßen.

Dean Kowarski, Group CEO von Virgin Active, erklärt: "Unser Markteintritt in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion von Virgin Active im Premium-Wellness-Segment. Deutschland ist der größte Fitnessmarkt Europas. Mit Holmes Place, dem führenden Anbieter im Premiumsegment, übernehmen wir ein hochwertiges Clubnetzwerk in großen deutschen Städten, ein sehr erfahrenes Team und eine treue Mitgliederbasis. Auf dieser Grundlage möchten wir aufbauen und schrittweise unser Social-Wellness-Club-Konzept einführen. Es verbindet erstklassige Trainings- und Fitnesseinrichtungen, Regenerations- und Spa-Angebote, ein herausragendes Gruppenkursangebot sowie Bereiche zum Arbeiten und für persönliche Begegnungen. In einer zunehmend digitalen Welt sind wir überzeugt, dass echte, persönliche Erlebnisse für die Menschen immer wichtiger und wertvoller werden. Unsere Clubs spielen eine zentrale Rolle in der Erlebnisökonomie. Sie sind Orte, an denen Mitglieder persönlich zusammenkommen, um zu trainieren, sich zu regenerieren, zu arbeiten und Kontakte zu pflegen. Wir sehen erhebliches weiteres Potenzial in Deutschland und der gesamten DACH-Region. Die anhaltende Unterstützung unserer Aktionäre ermöglicht es uns, weiterhin in das Wachstum der Gruppe zu investieren."

Integration und Wachstumsperspektiven

Die Fortführung des bestehenden Angebots und die Betreuung der Mitglieder werden im Mittelpunkt des Integrationsprozesses stehen. Nach Abschluss der Übernahme sind zunächst keine unmittelbaren Veränderungen geplant, die sich auf Mitglieder oder Mitarbeitende auswirken. Die Integration in die Virgin Active Group wird schrittweise und mit Bedacht erfolgen. Das bestehende Managementteam von Holmes Place Germany wird im Unternehmen bleiben.

Doron Dickman, CEO von Holmes Place Germany, erklärt: "Der Zusammenschluss mit der Virgin Active Group markiert den Beginn einer neuen Entwicklungsphase für unser Geschäft in Deutschland. Uns verbindet der Anspruch, hochwertige Erlebnisse zu bieten und das Wohlbefinden unserer Mitglieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir werden diesen Übergang gemeinsam gestalten, die Fortführung unseres bestehenden Angebots sicherstellen und die Basis für die weitere Entwicklung legen."

Xavier Gilabert, Group CEO von Holmes Place, ergänzt: "Seit 1980 zählt Holmes Place zu den anerkannten führenden Anbietern im Premium-Fitnesssegment. Besonders stolz sind wir auf das, was wir in Deutschland erreicht haben. Dort haben wir ein starkes, stabiles und talentiertes Team sowie eine ganz besondere Unternehmenskultur aufgebaut. Wir möchten allen danken, die Teil dieser Erfolgsgeschichte waren, insbesondere AUCTUS Capital Partners, einem hervorragenden Partner bei der Entwicklung des deutschen Marktes. Unser Team und unsere Mitglieder waren für uns immer wie eine Familie. Wir sind überzeugt, dass Virgin Active das Unternehmen auch künftig erfolgreich weiterführen und weiterentwickeln wird."

Florian Buddemeier, Partner bei AUCTUS, erklärt: "Als wir 2016 unsere Partnerschaft mit Holmes Place Europe eingegangen sind, war unser Ziel, eine Premiumplattform im damals noch stark fragmentierten deutschen Fitnessmarkt aufzubauen. Gemeinsam mit Doron Dickman und seinem Team haben wir das Netzwerk auf 13 Clubs erweitert und kontinuierlich in Qualität investiert. Dass Virgin Active Holmes Place Germany für seinen Markteintritt in Deutschland ausgewählt hat, bestätigt, was dieses Team aufgebaut hat. Wir danken dem Management und allen Mitarbeitenden für zehn Jahre hervorragender Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass die Clubs und ihre Mitglieder in sehr guten Händen sind."

Virgin Active wurde bei der Transaktion von A&O Shearman (Frankfurt) als Rechtsberater und Grant Thornton Germany als Steuer- und Finanzberater begleitet.

Über Virgin Active

Seit der Eröffnung des ersten Clubs in Großbritannien im Jahr 1999 hat sich Virgin Active zu einer globalen Fitness- und Wellnessmarke entwickelt. Heute betreibt das Unternehmen 224 Clubs in zehn Ländern und betreut weltweit mehr als eine Million Mitglieder. Mit seinem Social-Wellness-Club-Konzept vereint Virgin Active erstklassige Trainingsmöglichkeiten und Gruppenkurse, Regenerations- und Spa-Angebote, Ernährung, Co-Working-Bereiche und soziale Treffpunkte unter einem Dach. So entstehen Orte, an denen Menschen trainieren, neue Energie tanken, arbeiten und miteinander in Kontakt kommen können. Virgin Active baut seine weltweite Präsenz im Premium-Wellness-Segment kontinuierlich aus und bietet ganzheitliche Erlebnisse, die das langfristige Wohlbefinden fördern sollen. Unter der Leitung von Group CEO Dean Kowarski, der das Unternehmen seit 2022 führt, legt Virgin Active besonderen Wert auf Investitionen in Mitarbeitende, Angebote und Infrastruktur. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den lokalen Gemeinschaften, für die das Unternehmen weltweit tätig ist.

Über Holmes Place

Holmes Place Europe ist ein international tätiger Betreiber von Premium-Fitnessclubs. Zum Markenportfolio gehören Holmes Place und EVO Fitness mit insgesamt mehr als 60 Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über AUCTUS Capital Partners AG

Die 2001 gegründete AUCTUS Capital Partners AG mit Hauptsitz in München zählt zu den aktivsten Investoren für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa. AUCTUS erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen und entwickelt diese durch gezielte Zukäufe (Buy-and-Build) und Professionalisierung zu marktführenden Unternehmensgruppen. Bis heute hat AUCTUS mehr als 470 Investitionen abgeschlossen und verwaltet derzeit mehr als 40 Plattformunternehmen. AUCTUS ist inhabergeführt und unterhält Büros in München, Mailand und Warschau.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261108816858/de/

Contacts:

Pressekontakt Virgin Active

Agentur Edelman

Hendrik Stamm

VirginActiveDE@presse.edelman.com

+49(0)221/8282.8177