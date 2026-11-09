Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 09
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|176532.00
|1177676.93
|6.6712
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|172170737.00
|1169136986.77
|6.7906
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DGD
|IE00042EX8S2
|13626311.00
|71743656.63
|5.2651
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|2517610.00
|13892234.06
|5.518
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3510000.00
|23658278.99
|6.7403
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|21340.00
|139332.54
|6.5292
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|70596694.00
|465726421.22
|6.597
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|293078.00
|1705432.53
|5.819
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|121202357.00
|971384660.83
|8.0146
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|06/11/2026
|REMD
|IE00063T9YS5
|5620302.00
|29542653.45
|5.2564
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|06/11/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|2500000.00
|15697852.84
|6.2791
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|06/11/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|70640000.00
|353304433.87
|5.0015
|Robeco Europe Dynamic High Yield UCITS ETF
|06/11/2026
|RHYE
|IE0000LTAD82
|2430000.00
|13833083.15
|5.6926
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|06/11/2026
|RHYH
|IE000SI9E3I8
|45516.00
|228421.01
|5.0185
|Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF
|06/11/2026
|RHYG
|IE000LW5CCQ4
|1950000.00
|10596342.82
|5.434
|Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF
|06/11/2026
|3DCE
|IE000PUAKZP8
|4200000.00
|21020183.03
|5.0048
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|06/11/2026
|3DCH
|IE000A537EY2
|57169.00
|283182.24
|4.9534
|Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF
|06/11/2026
|3DCG
|IE000JJMOWY0
|3989434.00
|19658929.71
|4.9277
|Robeco NextGen GBL Small-Cap EQ UCITS ETF USD Acc
|06/11/2026
|RGSC
|IE000OHXGWO8
|1590000.00
|8365011.42
|5.261
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