Der DAX hat in der vergangenen Woche eine Berg- und Talfahrt hingelegt und letztlich fast unverändert geschlossen. Unter dem Strich stieg das größte deutsche Börsenbarometer lediglich um 2 Punkte und beendete die Woche mit 25.820 Punkten. Geht die Schaukelbörse in der neuen Woche weiter? Ein Wechselbad der Gefühle Der Markt startete mit leichten Gewinnen in die Woche, ehe es am Dienstag wieder etwas nach unten ging. Zur Mitte der Woche übernahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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