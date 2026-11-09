Die Tesla-Aktie hat ein schwieriges Börsenhalbjahr hinter sich. Seit Mai verlor das Papier rund -19,5% an Wert und notiert nach einer Erholung am Freitag bei 358,22 US$. Dabei liegen die Einschätzungen der Analysten weiterhin weit auseinander. Während Goldman Sachs lediglich 360 US$ erwartet, sieht RBC Capital Markets mit 480 US$ rund +34% Kurspotenzial. Ist die Aktie nach dem kräftigen Rückgang jetzt wieder eine Kaufchance? Warum die Tesla-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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