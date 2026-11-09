Wiesbaden - Im September 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber August kalender- und saisonbereinigt um 2,0 Prozent und die Importe um 4,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahmen die Exporte um 7,7 Prozent und die Importe um 8,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Montag mitteilte.



Im September wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 141,1 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 125,5 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss damit im September mit einem Überschuss von 15,6 Milliarden Euro ab. Im August hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo +17,9 Milliarden Euro betragen. Im September 2025 hatte er bei +15,5 Milliarden Euro gelegen.



In die Mitgliedstaaten der EU wurden im September 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 80,8 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 62,9 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber August stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 3,5 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 4,9 Prozent.



In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 55,8 Milliarden Euro (+2,4 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 41,5 Milliarden Euro (+3,8 Prozent) aus diesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 25,0 Milliarden Euro (+6,1 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 21,4 Milliarden Euro (+7,0 Prozent) von dort importiert.



In Drittstaaten wurden derweil im September 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 62,7 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber August 2026 stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,1 Prozent und die Importe von dort um 3,6 Prozent.



Die meisten deutschen Exporte gingen im September in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro exportiert, das waren 0,5 Prozent weniger als im August 2026. Gegenüber dem Vorjahresmonat September 2025 waren die Exporte in die USA kalender- und saisonbereinigt um 10,3 Prozent höher. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 4,7 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro ab. Die Exporte in die Volksrepublik China sanken im September 2026 gegenüber August 2026 um 5,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.



Die meisten Importe kamen im September 2026 aus China. Von dort wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 17,3 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 1,6 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen gegenüber August 2026 um 6,2 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 1,0 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zu.





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