WIESBADEN (ots) -- 23 800 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern von Januar bis September 2026 und etwa gleich viel Fortzüge (23 700)- Ende 2025 waren 21 % der Schutzsuchenden in Deutschland Syrerinnen und Syrer- 1,28 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte leben in Deutschland, 19 % von ihnen sind hier geborenAuch im zweiten Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien sind deutlich weniger Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gezogen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Zuzüge syrischer Staatsangehöriger ist im laufenden Jahr mit 40,6 % noch einmal stark gesunken. Die Meldebehörden registrierten von Januar bis September 2026 knapp 23 800 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern nach Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse des Wanderungsstatistik mitteilt. Im Vorjahreszeitraum waren es knapp 40 100 Zuzüge gewesen. Vor dem Machtwechsel in Syrien lag die Zahl von Januar bis September 2024 bei gut 74 600.Im Gegenzug hat sich der Fortzug von Syrerinnen und Syrern verstärkt: Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen, die aus Deutschland fortzogen, ist von Januar bis September 2026 um 7,6 % gestiegen. In diesem Zeitraum wurden knapp 23 700 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern registriert. In der ersten drei Quartalen 2025 waren es gut 22 000, von Januar bis September 2024 gut 16 100.Wanderungssaldo syrischer Staatsangehöriger im laufenden Jahr nahezu ausgeglichenDie Differenz zwischen Zuzügen und Fortzügen war von Januar bis September 2026 nahezu ausgeglichen. Insgesamt war für diesen Zeitraum eine Nettozuwanderung syrischer Staatsangehöriger von knapp 100 zu verzeichnen. Diese lag deutlich unter den Werten der Vergleichszeiträume in den Vorjahren: Von Januar bis September 2025 betrug die Nettozuwanderung von Syrerinnen und Syrer knapp 18 100 und von Januar bis September 2024, also in der Zeit vor dem Machtwechsel in Syrien, gut 58 500.Zuzüge von Syrerinnen und Syrern halbierten sich 2025Betrachtet man das gesamte Jahr 2025, so waren gut 49 400 Zuzüge und knapp 29 100 Fortzüge von syrischen Staatsangehörigen zu verzeichnen und damit eine Nettozuwanderung von gut 20 300. Im ersten vollständigen Jahr nach dem Machtwechsel in Syrien hatten sich damit die Zuzüge von Syrerinnen und Syrer gegenüber dem Vorjahr um gut die Hälfte (-50,6 %) reduziert. Die Fortzüge dagegen waren im gesamten Jahr 2025 um gut ein Drittel (34,8 %) gestiegen.Die Wanderungszahlen beziehen sich auf Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit und sagen nichts über den Aufenthaltsstatus der Ab- und Zuwandernden aus.65 % weniger Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern von Januar bis September 2026Auch im laufenden Jahr haben Syrerinnen und Syrer Schutz in Deutschland gesucht, die Zahl der Asylanträge ist jedoch deutlich gesunken. Von Januar bis September 2026 verzeichnete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gut 6 700 entsprechende Erstanträge auf Asyl. Das waren 65,1 % weniger als im Vorjahreszeitraum (19 200). Damit setzt sich der Trend fort: Im entsprechenden Zeitraum 2024 wurden noch 58 400 Erstanträge von Syrerinnen und Syrer gestellt. Mit einem Anteil von 12,9 % waren syrische nach afghanischen Staatsangehörigen (24,6 %) die zweitgrößte Gruppe unter den insgesamt 52 000 Menschen, die von Januar bis September 2026 in Deutschland erstmals Asyl beantragten.Erstanträge auf Asyl auch auf europäischer Ebene deutlich gesunkenFür die gesamte Europäische Union (EU) liegen Daten zu Asylanträgen bis einschließlich Juli 2026 vor. In den ersten sieben Monaten des Jahres gingen laut EU-Statistikbehörde Eurostat knapp 10 800 Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern ein. Das waren 59,6 % weniger als im Vorjahreszeitraum mit 26 700 Erstanträgen. Syrien war mit 3,6 % aller Erstanträge aus Nicht-EU-Staaten im Jahr 2026 nur noch das sechstgrößte Herkunftsland Asylsuchender in der EU nach Venezuela (11,0 %), Afghanistan (9,0 %), Bangladesch (6,9 %), Sudan (4,3 %) und Ägypten (3,8 %). Die Hälfte (50,3 % oder gut 5 400) aller Anträge von Syrerinnen und Syrern in der EU in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 wurden in Deutschland gestellt. Insgesamt gab es von Januar bis Juli EU-weit knapp 303 300 Erstanträge auf Asyl aus Nicht-EU-Staaten. Das waren 23,3 % weniger als im Vorjahreszeitraum.Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind im Jahr 2025 weltweit rund 1,3 Millionen Geflüchtete nach Syrien zurückgekehrt, die meisten aus der Türkei (556 000) und dem Libanon (465 600). Ebenso sind 2,0 Millionen Binnenvertriebene innerhalb des Landes an ihren Herkunftsort zurückgekehrt. Laut UNHCR lebten Ende 2025 weiterhin rund fünf Millionen syrische Geflüchtete im Ausland.668 700 syrische Schutzsuchende lebten Ende 2025 in Deutschland - zweitgrößte Gruppe hinter Ukrainerinnen und UkrainernZu Schutzsuchenden in Deutschland liegen Daten aus dem Ausländerzentralregister (AZR) zum Stichtag 31. Dezember 2025 vor, also gut ein Jahr nach dem Regimewechsel in Syrien. Schutzsuchende sind Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die sich unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten. Zum Jahresende 2025 waren hierzulande knapp 668 700 syrische Schutzsuchende registriert. Mit 20,7 % der insgesamt 3,2 Millionen Schutzsuchenden waren Syrerinnen und Syrer damit die zweitgrößte Gruppe nach ukrainischen Staatsangehörigen (36,0 %).Syrische Schutzsuchende leben zu einem großen Teil schon seit Längerem in Deutschland: 42,9 % von ihnen kamen in den Jahren vor und bis einschließlich 2016 erstmals nach Deutschland, lebten Ende 2025 also bereits neun Jahre oder länger hier.Die große Mehrheit der syrischen Schutzsuchenden verfügte Ende 2025 über einen humanitären Aufenthaltstitel und somit über einen anerkannten Schutzstatus (593 800 oder 88,8 %). In den meisten Fällen handelte es sich dabei um einen Schutzstatus für Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention (207 500 oder 31,0 % aller syrischen Schutzsuchenden) oder um subsidiären Schutz (292 400 oder 43,7 %). Der subsidiäre Schutz greift, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht.Bei weiteren knapp 67 000 syrischen Schutzsuchenden war der Schutzstatus noch offen (10,0 %). Gut 7 900 (1,2 %) hatten einen abgelehnten Schutzstatus, etwa weil der Asylantrag abgelehnt wurde. Bei 91,6 % der 593 800 syrischen Schutzsuchenden mit anerkanntem Schutzstatus war dieser befristet.Ein Fünftel aller Einbürgerungen: 65 800 Syrerinnen und Syrer im Jahr 2025 eingebürgertDeutlich größer als die Zahl der syrischen Schutzsuchenden ist hierzulande die der Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte. Laut Mikrozensus lebten 2025 in Deutschland rund 1,28 Millionen Menschen, die selbst aus Syrien eingewandert sind (81 %) oder hier geboren sind und deren beide Elternteile aus Syrien eingewandert sind (19 %). 30 % besaßen die deutsche Staatsbürgerschaft, etwa durch Einbürgerung. Allein im Jahr 2025 wurden 65 800 Syrerinnen und Syrer eingebürgert, sie machten mit 19,7 % den größten Anteil an allen Einbürgerungen aus.Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte vergleichsweise jungPersonen mit syrischer Einwanderungsgeschichte waren 2025 durchschnittlich 26,8 Jahre alt. Zum Vergleich: Personen mit Einwanderungsgeschichte insgesamt hatten ein Durchschnittsalter von 38,2 Jahren, das Durchschnittsalter der Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte lag bei 47,6 Jahren. 59 % aller Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte waren männlich, 41 % weiblich. Auch aufgrund des vergleichsweise niedrigen Altersdurchschnitts waren 60 % der 1,28 Millionen Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte ledig, 36 % waren verheiratet.Erwerbstätigenquote Eingewanderter aus Syrien steigt mit der AufenthaltsdauerRund 898 000 Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte waren 2025 im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren. Davon waren 46 % erwerbstätig. Hier spielt neben dem niedrigen Alter auch die Aufenthaltsdauer eine Rolle: Bei einer Aufenthaltsdauer von unter fünf Jahren lag die Erwerbstätigenquote von Eingewanderten im erwerbsfähigen Alter aus Syrien bei 35 %. Siesteigt mit zunehmender Aufenthaltsdauer kontinuierlich an. Bei einer Aufenthaltsdauer von 10 bis 15 Jahren lag sie in dieser Gruppe bei 55 %.9 % der Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte im Alter von 15 bis 64 Jahren waren 2025 erwerbslos und 45 % waren Nichterwerbspersonen, etwa weil sie noch in (Aus-)Bildung waren, krankheitsbedingt nicht arbeiten konnten oder keine Arbeitserlaubnis hatten. Der Anteil der Nichterwerbspersonen ist deutlich höher als bei der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte insgesamt (25 %) oder der Bevölkerung ohne Einwanderungsgeschichte (17 %) im jeweiligen Alter. Ein Grund dafür ist, dass sich ein hoher Anteil der Bevölkerung mit syrischer Einwanderungsgeschichte aufgrund des niedrigen Durchschnittsalters noch in (Aus-)Bildung befindet.24 % der Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte im Alter von 15 bis 64 Jahren verfügten 2025 über einen berufsqualifizierenden Abschluss. 59 % der Personen mit syrischer Einwanderungsgeschichte hatten keinen berufsqualifizierenden Abschluss, 17 % waren noch in Bildung oder Ausbildung. Bei allen Menschen mit Einwanderungsgeschichte betrug der Anteil ohne berufsqualifizierenden Abschluss 34 %, bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte waren 8 % ohne Berufsabschluss.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse der Wanderungsstatistik für den Berichtsmonat September 2026 beruhen auf einer beschleunigten Datenaufbereitung. Die Wanderungsstatistik stellt Zu- und Fortzüge dar, die nach den melderechtlichen Regelungen bei den Meldebehörden registriert wurden. Ergebnisse von Zu- und Fortzügen syrischer Staatsangehöriger enthalten Fälle mit unbekanntem Herkunfts- beziehungsweise Zielland.Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich nach Angaben des AZR unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten.Zu ihnen zählen Personen,a) die sich zur Durchführung eines Asylverfahrens in Deutschland aufhalten, wobei über ihr Schutzgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, sowie Personen, die über andere Verfahren Schutz in Deutschland beantragt haben, insbesondere über einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz (Schutzsuchende mit offenem Schutzstatus),b) denen ein befristeter oder unbefristeter Aufenthaltstitel aus dem humanitären Bereich des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) anerkannt wurde (Schutzsuchende mit anerkanntem Schutzstatus),c) die sich nach einer Ablehnung im Asylverfahren oder nach Verlust des humanitären Aufenthaltstitels in Deutschland aufhalten (Schutzsuchende mit abgelehntem Schutzstatus).Schutzsuchende aus der Ukraine beantragen in der Regel vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Dadurch können Betroffene in Deutschland ohne Asylverfahren eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten. In der Asylgeschäftsstatistik des BAMF sind zwischen Januar und September 2026 gut 600 Erstanträge auf Asyl von Ukrainerinnen und Ukrainern erfasst.Die Ergebnisse zur Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte stammen aus dem Mikrozensus, einer Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Dargestellt sind Erstergebnisse für das Berichtsjahr 2025. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Dargestellt sind Personen in privaten Hauptwohnsitzhaushalten. Die Bevölkerung in Gemeinschaftsunterkünften (zum Beispiel dort lebende Geflüchtete) ist in den Ergebnissen nicht enthalten.Eine Person hat eine Einwanderungsgeschichte, wenn sie selbst oder beide Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert sind.Weitere Informationen:Die europäischen Vergleichsdaten sind in der Eurostat-Datenbank abrufbar.Weitere Ergebnisse zu Schutzsuchenden und zu Einbürgerungen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12531 und Tabellen 12511) verfügbar.Ergebnisse zur Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte finden sich zudem im Statistischen Bericht "Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte - Erstergebnisse 2025".Das Dashboard Integration bietet ein leicht zugängliches Datenangebot zur Integration eingewanderter Menschen in Deutschland. es liefert interaktive Grafiken zu 60 Indikatoren des Integrationsberichts der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Das breite Datenangebot umfasst 14 Themenfelder, darunter Arbeitsmarkt, Bildung, Demografie, soziale und gesellschaftliche Partizipation und Sicherheit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6386385