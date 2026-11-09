Leipzig (ots) -Nicht jede große Wohnung eignet sich automatisch als Wohngemeinschaft. Wer Immobilien für WG-Wohnen entwickeln möchte, muss deutlich mehr berücksichtigen als lediglich die Anzahl der vorhandenen Zimmer.Sven Schwarzat und die Schwarzat Capital GmbH beschäftigen sich in Leipzig regelmäßig mit der Entwicklung und Nutzung von Immobilien. Dabei zeigt sich, dass insbesondere der Grundriss darüber entscheidet, ob gemeinschaftliches Wohnen im Alltag funktioniert.Entscheidend sind nutzbare ZimmerEine klassische Familienwohnung kann beispielsweise über ein großes Wohnzimmer verfügen, das gleichzeitig Durchgang zu weiteren Räumen ist. Für eine Familie kann ein solcher Grundriss attraktiv sein. Für eine Wohngemeinschaft ist ein Durchgangszimmer dagegen häufig ungeeignet. Bei WG-Immobilien sollten private Zimmer möglichst separat vom Flur oder von gemeinschaftlichen Bereichen erreichbar sein.Auch die Größe und Geometrie der Räume spielen eine Rolle. "Ein Zimmer muss nicht riesig sein. Entscheidend ist, ob es vernünftig möbliert und tatsächlich als eigener Rückzugsraum genutzt werden kann", erklärt Sven Schwarzat. Schmale Räume, fehlende Fenster oder ungünstig platzierte Türen können die Nutzbarkeit einer Immobilie erheblich einschränken.Gemeinschaftsflächen dürfen nicht vergessen werdenEin häufiger Fehler besteht darin, bei der Planung ausschließlich möglichst viele private Zimmer schaffen zu wollen. Eine Wohngemeinschaft benötigt jedoch auch funktionierende Gemeinschaftsflächen. Dazu gehören insbesondere Küche, Flure und sanitäre Einrichtungen.Bei größeren WGs gewinnen diese Bereiche zusätzlich an Bedeutung. Eine kleine Küche, die für zwei Personen ausreicht, kann bei deutlich mehr Bewohnern schnell zum Problem werden. Die Schwarzat Capital GmbH berücksichtigt deshalb bei der Entwicklung von Immobilien in Leipzig nicht ausschließlich die theoretisch vermietbare Fläche, sondern auch die praktische Nutzbarkeit. Ein auf dem Papier besonders effizienter Grundriss kann im Alltag schlechter funktionieren als eine Lösung mit etwas großzügigeren Gemeinschaftsbereichen.Badezimmer werden zum wichtigen FaktorBei klassischen Wohnungen reicht häufig ein Badezimmer. Mit zunehmender Bewohnerzahl ändern sich jedoch die Anforderungen. Wenn morgens mehrere Menschen gleichzeitig das Haus verlassen müssen, können fehlende sanitäre Kapazitäten zu Konflikten führen. Bei der Entwicklung entsprechender Immobilien muss deshalb geprüft werden, welche Möglichkeiten technisch und baurechtlich bestehen.Zusätzliche Bäder bedeuten allerdings auch zusätzliche Leitungen, Abdichtungen, Fliesenarbeiten und Installationen. Damit steigen die Sanierungskosten. Für Sven Schwarzat zeigt sich an diesem Beispiel, warum Immobilienentwicklung immer eine Abwägung zwischen Komfort und Wirtschaftlichkeit ist.Altbau kann besonders interessant seinLeipzig besitzt zahlreiche große Altbauwohnungen. Hohe Decken und großzügige Raumfolgen machen diese Immobilien grundsätzlich interessant für gemeinschaftliche Wohnformen. Allerdings muss jeder Grundriss individuell betrachtet werden.Historische Immobilien wurden schließlich nicht für heutige WG-Konzepte errichtet. Teilweise existieren große repräsentative Räume, während Bäder oder Küchen vergleichsweise klein ausfallen.Die Aufgabe eines Projektentwicklers besteht darin, die vorhandene Substanz sinnvoll an heutige Bedürfnisse anzupassen, ohne die Qualitäten des Gebäudes unnötig zu zerstören. Die Schwarzat Capital GmbH sieht deshalb gerade bei Bestandsimmobilien in Leipzig einen sorgfältigen Umgang mit Grundrissen als entscheidend an.Lage bleibt entscheidendSelbst ein idealer Grundriss funktioniert wirtschaftlich nur, wenn eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Für WG-Immobilien sind insbesondere Standorte interessant, von denen Hochschulen, Innenstadt und Arbeitsplätze gut erreichbar sind. Auch der öffentliche Nahverkehr spielt eine wichtige Rolle.Leipzig bietet mit Straßenbahn, Bus und S-Bahn zahlreiche gut angebundene Wohnlagen außerhalb des unmittelbaren Zentrums. Sven Schwarzat empfiehlt deshalb, nicht nur auf die Entfernung zum Leipziger Innenstadtring zu schauen. Entscheidend sei vielmehr, wie schnell Bewohner ihre typischen Ziele tatsächlich erreichen können.Gute Planung entscheidet über die WohnqualitätWG-Wohnen ist letztlich eine besondere Form der Nutzung von Immobilien. Entsprechend müssen Grundriss und Ausstattung auf diese Nutzung abgestimmt werden. Separat zugängliche Zimmer, ausreichend dimensionierte Gemeinschaftsbereiche, funktionierende Küchen und Bäder sowie eine gute Lage bilden wichtige Voraussetzungen. Für die Schwarzat Capital GmbH ist die Grundrissplanung deshalb kein nebensächliches Detail einer Sanierung. Sie entscheidet wesentlich darüber, ob eine Immobilie langfristig funktioniert.Sven Schwarzat sieht darin gleichzeitig eine Chance für den Leipziger Immobilienbestand. Gerade große Wohnungen und Gebäude können durch intelligente Konzepte an heutige Wohnbedürfnisse angepasst werden. In einer wachsenden Stadt wie Leipzig kann eine effizientere Nutzung vorhandener Immobilien einen Beitrag dazu leisten, unterschiedliche Wohnangebote für unterschiedliche Lebenssituationen zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://schwarzat-capital.de/index.htmlPressekontakt:Schwarzat Capital GmbHE-Mail: info@schwarzat-capital.deWebseite: https://schwarzat-capital.de/Original-Content von: Schwarzat Capital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180470/6386383