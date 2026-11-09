Luzern - Besserer Mieterschutz, aber weniger Wohnraum? Aus Sicht institutioneller Anleger führt die zunehmende Regulierung des Immobilienmarkts zu einer weiteren Verknappung von Wohnraum und zu sinkenden Immobilienwerten. Dennoch wollen Pensionskassen künftig noch stärker in Wohnimmobilien investieren. Das zeigt eine neue Studie der Hochschule Luzern zu Immobilienanlagen. In der Schweiz ist Wohnraum knapp. Doch über die richtigen Gegenmittel wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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