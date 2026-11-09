Börse Aktuell: Taiwan und Asien bremsen den Chip-Einbruch trotz des Nvidia-Spionageskandals

Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Skandals rund um Nvidia, der deutliche Implikationen für die nationale Sicherheit nach sich zieht. Jensen Huang räumte in einer internen E-Mail an die Belegschaft eine Affäre mit Alice Huang ein. Diese steht in Verbindung zu Megaspeed - einem Nvidia-Kunden, dem vorgeworfen wird, sanktionierten chinesischen Unternehmen Zugang zu modernen KI-Chips verschafft zu haben. Berichten von New York Times und Financial Times zufolge vermuten US-Geheimdienste, dass sensible Informationen nach Peking abgeflossen sein könnten. Während der Nvidia-Vorstand eine unabhängige Untersuchung eingeleitet hat und betont, dass keine Betriebsgeheimnisse kompromittiert wurden, fordern drei republikanische Ausschussvorsitzende des US-Repräsentantenhauses bereits für den 18. November eine Anhörung Huangs hinter verschlossenen Türen.

Geopolitik: Iran, Straße von Hormus und Rohstoffmärkte

In der Iran-Frage kombiniert Donald Trump gemäßigte Töne mit unverhohlenen Drohungen. In einem CNN-Interview erklärte er, eine Wiederaufnahme offener Kampfhandlungen sei "höchst unwahrscheinlich", sofern Teheran ein "sehr striktes Abkommen" über sein Nuklearprogramm und die Freigabe der Straße von Hormus unterzeichne. Gleichzeitig verwies er darauf, dass drei Flugzeugträgerverbände in der Region stationiert sind und 38 Brücken sowie Kraftwerke im Visier des US-Militärs stehen. Flankierend zur monatelangen Seeblockade hat das US-Zentralkommando (CENTCOM) die "Task Force Iron Gate" gestartet, um Irans Landrouten und den Zugang zum Kaspischen Meer abzuschneiden.

Trotz Vermittlungsgesprächen unter Beteiligung Katars kam es am Wochenende zu neuen Angriffen auf kritische Energieinfrastruktur. Huthi-Drohnen trafen das Aramco-Hochhaus im Finanzdistrikt von Riad, während ein mutmaßlicher Drohnenangriff den Betrieb am Khor-Mor-Gasfeld im Irak lahmlegte. Nach der Wahlniederlage wächst der Druck auf Trump spürbar, den Konflikt beizulegen, da die hohen Treibstoffpreise als einer der Hauptgründe für den Misserfolg der Republikaner gelten.

Handelspolitik: Entspannung zwischen Washington und Peking

Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich eine temporäre Entspannung ab. Peking hat die Aussetzung der 24-prozentigen Vergeltungszölle auf US-Waren im Vorfeld des APEC-Gipfels um zwei Monate verlängert (der Zollsatz verharrt bei 10 - und spezielle Hafengebühren ausgesetzt. Unterdessen kündigen die Demokraten in Washington an, nach der Übernahme des Kongresses Trumps Zollpolitik rechtlich anzufechten - beginnend bei den Zöllen gegen Kanada.

Europa: Hybride Bedrohungen, Cyberattacken und Sozialproteste

Europa sieht sich mit hybriden Attacken und gesellschaftlichen Spannungen konfrontiert. In der vergangenen Woche manipulierten Hacker die Kühlsysteme von Supermärkten in Belgien, den Niederlanden, Schweden und Luxemburg auf bis zu 50 °C. Betroffen waren unter anderem Ahold Delhaize, Carrefour und Colruyt. Parallel dazu störte eine Serie falscher Bombendrohungen Dutzende Flüge, während Demonstranten in Amsterdam versuchten, in ein Rechenzentrum von Microsoft einzudringen.

In Frankreich gingen am vierten Wochenende in Folge 146.000 Menschen gegen die hohen Lebenshaltungskosten auf die Straße; die Polizei nahm mehr als 360 Personen fest. Nachdem die Nationalversammlung den Einnahmenteil des Haushaltsplans 2027 ablehnte, berät der Senat ab dem 20. November darüber. Premierminister Sébastien Lecornu trifft sich heute mit Gewerkschaften und Arbeitgebern. In Spanien stehen am 29. November Neuwahlen an, bei denen die rechtsgerichtete Vox-Partei laut Umfragen zulegen dürfte....

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