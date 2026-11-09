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Monate- und jahrelang ging es bei Evotec nur bergab. Wer die Aktie hielt, brauchte starke Nerven und hatte einen Geldbeutel mit einem großen Loch. Doch jetzt könnte sich wieder ein anderes Bild zeigen, denn das dritte Quartal fiel besser aus als erwartet, das Sparprogramm läuft schneller als geplant und ein Großauftrag von Vertex gibt dem Geschäft neuen Schwung. Auch im Chartbild tut sich etwas, da die Aktie eine wichtige Marke genommen hat und auf eine offene Kurslücke bei 4 Euro schielt. Reicht das für die Wende? Wir schauen uns für Sie an, was hinter dem Aufschwung steckt, was die Technik sagt und für wen sich ein Blick auf die Aktie jetzt lohnen könnte.

Umbau mit Tempo - Evotec liefert

Lange hat Evotec Anleger enttäuscht. Jetzt gibt es endlich auch mal wieder gute Nachrichten. Im dritten Quartal setzte das Hamburger Unternehmen 166,7 Millionen Euro um. Das liegt über den Erwartungen der Analysten, die mit 164,9 Millionen gerechnet hatten. Die Jahresprognose bleibt bestehen. Beim bereinigten EBITDA peilt Evotec weiter 15 bis 35 Millionen Euro an, dazu kommt das Sparprogramm Horizon. Mit ihm sollen bis Ende 2027 rund 75 Millionen Euro eingespart werden. Mehr als 20 Prozent davon sind schon geschafft, und das früher als gedacht. Etwa 400 von 800 Stellen sind bereits abgebaut, drei von vier Standortschließungen stehen bis Jahresende an. Das ist zwar hart, aber es macht Evotec schlanker und somit auch besser, so zumindest der Plan. Der Umbau zeigt schon jetzt Wirkung. Besonders spannend ist auch der Auftrag von Vertex. Die Tochter Just-Evotec Biologics soll Povetacicept kommerziell herstellen, für 2027 ist ein dritter Produktionszug geplant. Bis 2030 will Evotec rund eine Milliarde Euro Umsatz erreichen, mit Luft nach oben, wenn die Partnerprogramme gut laufen. Die EBITDA-Marge soll bis Ende 2028 bei 20 Prozent liegen. Das klingt sportlich und ehrgeizig, aber zuletzt muss man sagen, dass die Richtung stimmt.





Charttechnik

Auch charttechnisch hellt sich das Bild auf. Die Aktie ist über den 50er SMA gesprungen, was ein erstes positives Signal darstellt. Mit rund 3,16 Euro liegt der Kurs zwar noch tief, aber die Erholung hat begonnen. Der RSI ist nicht überkauft. Es ist also noch Platz nach oben. Unterstützung gibt es im Bereich von 2,80 bis 3,00 Euro. Dort düften sich schon wieder Käufer formieren, sofern der Kurs fallen sollte. Das nächste Ziel nach oben liegt bei 4 Euro. Dort wartet noch eine Kurslücke, und solche Lücken ziehen Kurse oft magisch an. Schafft die Aktie den Sprung, rückt die Zone zwischen 4,80 und 5,00 Euro in den Blick. Das wäre ein großer Schritt. Rutscht der Kurs dagegen unter 2,75 Euro, wird es wieder heikel. Dann droht ein Test der Marke von rund 2,30 Euro, und das wäre bitter.





Was tun?

Die Analysten sind geteilt, aber überwiegend freundlich. RBC sieht mit 5 Euro großes Potenzial und bleibt bei Outperform. H.C. Wainwright rät zum Kauf und hebt das Ziel an. Berenberg setzt 3,75 Euro an und bleibt bei Hold. Die Deutsche Bank sieht 3,50 Euro und hält die Mittelfristziele für zu ehrgeizig. Genau das sollte man auch im Kopf behalten. Unser Blick, bzw. unser Fazit ist, dass Evotec eine Wette auf die Umsetzung bleibt. Die Zahlen sind noch rot, die Lage im Chartbild und bei den Nachrichten hat sich aber gebessert. Mutige Anleger können kleine Positionen aufbauen, am besten mit Blick auf die Marke von 3 Euro und mit Stopp unter 2,75 Euro. Das erste Kursziel liegt bei 4 Euro. Wer vorsichtig ist, wartet auf mehr Beweise.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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