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Asien startet mit einer Gegenbewegung in die neue Woche. KI-Werte hängen jedoch weiter zurück. Bei SK hynix oder Samsung nebst Kioxia sehen wir keine Erholungsansätze nach dem Ausverkauf. Taiwan begrenzt Leerverkäufe und hält einen Stabilisierungsfonds über 15,2 Mrd. Dollar bereit. Am Freitag gewann der Nasdaq 100 an der Wall Street 1,4 %, der Halbleiterindex SOX sogar 4,2 %. Der S&P 500 verlor auf Wochensicht 2,7 %. Heute morgen tendieren die US-Indikationen etwas schwächer. Der DAX kommt mit rd. - 70 Punkten umd Freitags-Schluss in den Markt.Ob der Spuk vorbei ist, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Goldman Sachs registrierte vergangene Woche einen Rekordumsatz von fast 7 Bio. Dollar bei US-Aktienindex-Futures. Systematische Handelsstrategien signalisieren weitere Verkäufe von S&P-500-Futures über rund 28 Mrd. Dollar.NVIDIA untersucht die Spionagevorwürfe im Umfeld von Konzernchef Jensen Huang. Bernstein verweist auf das erhebliche Personenrisiko an der Konzernspitze.In der Bernecker-daily gibt es eine frische Einschätzung zu Nvidia - abrufbar ab ca. 9:30 Uhr:GEA überzeugt mit starkem Auftragseingang. Im dritten Quartal stiegen die Bestellungen um 20,3 % auf 1,65 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA erreichte 261 Mio. Euro, die Marge 17,9 %. Die Jahresprognose bleibt bestehen.UniCredit hebt nach Rekordzahlen die Gewinnprognose an. Der Quartalsüberschuss stieg um 24 % auf 3,3 Mrd. Euro. Erwartet wurden 2,78 Mrd. Euro. Für 2026 stellt die Bank nun mehr als 11,5 Mrd. Euro Gewinn vor Sonderbelastungen in Aussicht. Die Übernahme der Kontrolle bei Commerzbank rückt näher.Neue Analystenstudien setzen Akzente. JPMorgan hebt SAP von Neutral auf Overweight und das Kursziel von 175 auf 275 Euro. Die Bank erwartet eine zunehmende produktive Nutzung von KI in Unternehmenssoftware. Zugleich stuft JPMorgan Hannover Rück auf Underweight und Munich Re auf Neutral ab. Sinkende Rückversicherungspreise belasten die Perspektiven für 2027.ABO Energy setzt eine Anleihezinszahlung aus. Die heute zahlbaren 3,125 Mio. Euro werden wegen laufender Sanierungsverhandlungen nicht geleistet. Eine Trendwende bei Windenergieprojektierern in Deutschland ist kaum absehbar.Morgen folgen die US-Inflationsdaten. Sie dürften die Zinserwartungen erneut bewegen.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe