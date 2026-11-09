Dieser Meilenstein ebnet den Weg für die Produktion der Flugausrüstung und bringt UNIVITY der Bereitstellung von 5G-Diensten sowohl im Breitbandbereich als auch direkt auf Endgeräte über eine einzige Satellitenarchitektur einen Schritt näher.

SWISSto12, ein führender Wegbereiter der neuen Weltraumwirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Critical Design Review (CDR) für die Phased-Array-Antennen im S- und Ka-Band für die 5G-Demonstrationssatelliten des nicht-terrestrischen Netzwerks (NTN) von UNIVITY bestanden hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261109174495/de/

SWISSto12's S- and Ka-band phased array antennas pass Critical Design Review

SWISSto12 entwickelt zwei aktive Antennen für UNIVITY: ein S-Band-Direct-Radiating-Array (DRA) für Direct-to-Device-Dienste, das Standard-5G-Handys direkt mit dem Satelliten verbindet, sowie ein Ka-Band-DRA, das bei 26 GHz arbeitet und für Breitbanddienste und Feeder-Verbindungen vorgesehen ist. Beide sind für 5G-NTN-Anwendungen konzipiert, sodass ein einzelner Satellit sowohl Breitband- als auch "Direct-to-Device"-5G-Konnektivität bereitstellen kann. Diese Entwicklungen sind Teil des "uniShape"-Programms von UNIVITY, das von "France 2030" und der französischen Raumfahrtagentur (CNES) institutionell unterstützt wird. Diese doppelte Funktionsfähigkeit untermauert das Ziel von UNIVITY, eine gemeinsame, neutrale weltraumgestützte Infrastruktur aufzubauen, die es Telekommunikationsbetreibern ermöglicht, Breitband- und "Direct-to-Device"-Konnektivität unter ihrer eigenen Marke anzubieten und damit ihre bestehenden terrestrischen Netze nahtlos zu ergänzen.

Im Rahmen seiner HummingLink-Produktreihe liefert SWISSto12 komplette Hochleistungs-Antennensysteme. Das Unternehmen nutzt den 3D-Druck zur Herstellung passiver Strahlungsvorrichtungen, und seine DRAs verfügen über hocheffiziente Strahlungselemente mit integrierten, miniaturisierten, verlustarmen Filtern. SWISSto12 entwickelt und fertigt zudem die Beamforming-Leiterplatten unter Verwendung modernster Schaltkreise und stellt die digitale Steuerung der Antenne bereit. Die Arbeiten werden am Unternehmensstandort in der Schweiz unter Verwendung firmeneigener Technologien und Konstruktionen durchgeführt, wobei ein vertikal integriertes Liefermodell von der Spezifikation bis zum fertigen Produkt zum Einsatz kommt.

Emile de Rijk, CEO und Gründer von SWISSto12, sagte: "UNIVITY hat uns einen ehrgeizigen Zeitplan vorgegeben. Dass wir die Critical Design Review in weniger als einem Jahr erreichen konnten, war dank der firmeneigenen und differenzierten Nutzlast- und Antennentechnologie von SWISSto12 sowie eines vertikal integrierten Liefermodells möglich. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für das Programm und der Beginn der nächsten Phase, in der wir zur Hardware-Produktion übergehen und eine umfassende Verifizierungs- und Abnahmekampagne durchführen werden."

Charles Delfieux, Chief Executive Officer von UNIVITY, sagte: "Aktive Antennen spielen eine zentrale Rolle in unserer 5G-Nutzlastarchitektur: Sie werden es einem einzelnen Satelliten ermöglichen, sowohl Breitband- als auch Direct-to-Device-Konnektivität bereitzustellen. Diese doppelte Funktionsfähigkeit ist entscheidend für unser Ziel, Telekommunikationsbetreibern eine gemeinsame weltraumgestützte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die ihre terrestrischen Netze ergänzt. Indem SWISSto12 diesen Meilenstein in weniger als einem Jahr erreicht hat, hat das Unternehmen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, unsere ehrgeizige Roadmap für das uniShape-Programm umzusetzen."

Über SWISSto12 SA

SWISSto12 ist ein führender Wegbereiter der neuen Weltraumwirtschaft und nutzt patentierte Fertigungs- und Konstruktionstechnologien wie den 3D-Druck zur Herstellung bahnbrechender Nutzlasten. Diese können auf jeder Plattform, für jede Mission und in jeder Umlaufbahn eingesetzt werden entweder auf einem Satelliten eines Drittanbieters oder auf der firmeneigenen kompakten, geostationären Plattform HummingSat. SWISSto12 wurde 2011 gegründet und liefert derzeit Nutzlasten für mehrere LEO-Konstellationen sowie sieben HummingSat-GEO-Plattformen an globale Betreiber. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von $140 Millionen, verfügt über Auftragsbestände im Wert von über $500 Millionen und verzeichnet seit 2022 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 110 %. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.swissto12.com

Über UNIVITY

UNIVITY entwickelt eine Satellitenkonstellation, die es Telekommunikationsanbietern ermöglicht, aus dem Weltraum einen schnellen Internetzugang mit geringer Latenz bereitzustellen und damit terrestrische Netze zu ergänzen. Durch Satelliten in sehr niedriger Erdumlaufbahn (VLEO) und die innovative Nutzung der 5G-Frequenzen der Telekommunikationsanbieter bietet das Unternehmen eine leistungsstarke, kostengünstige und nachhaltige Lösung.

www.univity.global

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261109174495/de/

Contacts:

Kontakt für Medien

THOUGHT·LDR for SWISSto12

Swissto12@thoughtldr.com

+44 7553600128

UNIVITY Pressekontakt

Stéphane Laurain +33 6 98 58 38 35 stephane@edifice-communication.com

Ilinca Spita +33 6 64 75 12 98 ilinca@edifice-communication.com