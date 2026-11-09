NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Beim Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gebe es keinen Spielraum für Fehler, schrieb Benjamin Thielmann am Sonntag im Rückblick auf das dritte Quartal. Der Investitionszyklus, die Preisgestaltung und das Abschneiden im vierten Quartal seien jetzt entscheidend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006335003
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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