DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
AIS-A.GL.AGG.BD ESG UEDRC EUR LU2439734141 BAW/UFN
AIS-A.G.A.BD1-5YE.UEDRDLC EUR LU2470620761 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
AIS-A.GL.AGG.BD ESG UEDRC EUR LU2439734141 BAW/UFN
AIS-A.G.A.BD1-5YE.UEDRDLC EUR LU2470620761 BAW/UFN
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