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Coway gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt



09.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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SEOUL, Südkorea, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die "Best Life Solution Company", hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2026 bekannt gegeben. "Neben der starken Nachfrage nach unseren Umwelt- und Wellness-Haushaltsgeräten haben uns die robusten Umsätze unserer neuen Produktkategorien in die Lage versetzt, sowohl auf dem heimischen als auch auf den ausländischen Märkten einen stabilen Wachstumskurs beizubehalten", sagte Soontae Kim, Chief Financial Officer von Coway. "Indem wir das anhaltende Netto-Wachstum unserer inländischen Mietkunden sowie die raschen Fortschritte unserer ausländischen Tochtergesellschaften nutzen, sind wir bestrebt, sowohl das Umsatzwachstum als auch die Gesamtrentabilität zu sichern, die als Grundlage für die Festigung unseres mittel- bis langfristigen Wachstums dienen werden." Die von Coway gemeldeten Ergebnisse für das dritte Quartal lauten wie folgt: Umsatz im dritten Quartal: 1.426,1 Milliarden KRW (+13,7 % im Vergleich zum Vorjahr)

Betriebsergebnis im dritten Quartal: 260,8 Milliarden KRW (+7,3 % im Vergleich zum Vorjahr) * Die gemeldeten Zahlen stammen aus dem konsolidierten Jahresabschluss nach K-IFRS (International Financial Reporting Standards). Auf dem heimischen Markt verzeichnete Coway im dritten Quartal einen Umsatz von 754,9 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Maßgeschneiderte saisonale Werbeaktionen sorgten für stabile Umsätze in den wichtigsten Produktkategorien auf dem heimischen Markt, darunter Eiswasser-Wasserfilter, Betten und Massagesessel. In der Folge stieg im dritten Quartal auch das Volumen der neuen Mietverträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 %, und die Nettozuwächse bei den Mietkunden verzeichneten einen sprunghaften Anstieg um 26,7 % auf 214.000. Die erfolgreiche Markteinführung der neuesten Sommergeräte des Unternehmens, wie beispielsweise Küchenabfallzerkleinerer und Wandklimaanlagen, trug zusätzlich zu dieser starken Leistung bei. Auch die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway erzielten im dritten Quartal solide Ergebnisse. Mit einem Gesamtumsatz von 591,8 Milliarden KRW, was einem Anstieg von 26,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, verzeichneten die Coway-Tochtergesellschaften in wichtigen globalen Märkten ein starkes Umsatzwachstum in allen Produktkategorien, was die stetig wachsende Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf internationaler Ebene unterstreicht. Umsatz der malaysischen Tochtergesellschaft im 3. Quartal: 428,0 Milliarden KRW (+21,5 % im Vergleich zum Vorjahr)

Umsatz der US-Tochtergesellschaft im dritten Quartal: 83,9 Milliarden KRW (+45,8 % im Vergleich zum Vorjahr)

Umsatz der thailändischen Tochtergesellschaft im dritten Quartal: 57,7 Milliarden KRW (+38,0 % im Vergleich zum Vorjahr)

Umsatz der indonesischen Tochtergesellschaft im dritten Quartal: 16,0 Milliarden KRW (+21,8 % im Vergleich zum Vorjahr) Weitere Einzelheiten über die finanzielle Entwicklung von Coway finden Sie auf der Investor Relations -Seite des Unternehmens. Informationen zu Coway Co., Ltd. Coway (KRX: Coway (KRX: 021240) wurde 1989 in Korea gegründet. Die "Best Life Solution Company" ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Verbesserung des Alltags durch modernste Haushaltsgeräte für ein gesünderes Raumklima und hochwertige Wellness-Lösungen verschrieben hat. Coway, bekannt für seine branchenführenden Wasserfilter, Luftreiniger und Bidets, baut seine Premium-Marke für Schlaf und Wellness, BEREX, aus, um den globalen Lifestyle-Sektor mit intelligenten Matratzen und hochmodernen Massagesesseln voranzubringen. Angetrieben von intensiver Forschung und preisgekrönter Technik treibt Coway sein Geschäft in wichtigen Märkten wie Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam und Europa weiter voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-gibt-finanzergebnisse-fur-das-3-quartal-des-geschaftsjahres-2026-bekannt-302932970.html



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