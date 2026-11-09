Unterföhring (ots) -Show verloren, Sonntag gewonnen: "Wer stiehlt mir die Show?" bleibt in der zweiten Woche weiterhin stark und erzielt wunderbare 16,5 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.; Overnight-Quote). ProSieben dominiert mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 9,0 Prozent den Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen.Carolin Kebekus feiert mit "Les Quizérables" eine UraufführungIm Finale muss sich der Original-Moderator seiner Herausforderin Carolin Kebekus geschlagen geben. Sie gewinnt damit die Moderation und darf am Sonntag um 20:15 Uhr ihre ganz eigene Edition der Quizshow präsentieren. In "Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" verwandelt die vielseitige Comedy-Queen das Studio in ihre ganz eigene Musical-Bühne.Singen, Tanzen, Moderieren - Carolin Kebekus verbindet auf ProSieben unter dem Motto "Les Quizérables" erstmals im deutschen Fernsehen Musical mit Quiz und verspricht: "Ein Musical mit mehr Machtkämpfen als bei 'Les Misérables' und mehr Entgleisungen als bei 'Starlight Express'."Joko Winterscheidt tauscht sein Moderationspult gegen das Ratepult ein und versucht am Sonntag mit NBA-Star Moritz Wagner und Streamer-Legende Knossi die Show von Carolin Kebekus zu stehlen. Als Wildcard quizzt zusätzlich Pierre (30, aus Berlin) um seine eigene ProSieben-Show. Wer sich in den Quiz-Kategorien durchzusetzen und Carolin im Finale besiegen kann, gewinnt seine eigene Show."Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" - Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard Bewegtbild; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 09.11.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6386411