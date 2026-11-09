Unterföhring (ots) -
Show verloren, Sonntag gewonnen: "Wer stiehlt mir die Show?" bleibt in der zweiten Woche weiterhin stark und erzielt wunderbare 16,5 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.; Overnight-Quote). ProSieben dominiert mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 9,0 Prozent den Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen.
Carolin Kebekus feiert mit "Les Quizérables" eine Uraufführung
Im Finale muss sich der Original-Moderator seiner Herausforderin Carolin Kebekus geschlagen geben. Sie gewinnt damit die Moderation und darf am Sonntag um 20:15 Uhr ihre ganz eigene Edition der Quizshow präsentieren. In "Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" verwandelt die vielseitige Comedy-Queen das Studio in ihre ganz eigene Musical-Bühne.
Singen, Tanzen, Moderieren - Carolin Kebekus verbindet auf ProSieben unter dem Motto "Les Quizérables" erstmals im deutschen Fernsehen Musical mit Quiz und verspricht: "Ein Musical mit mehr Machtkämpfen als bei 'Les Misérables' und mehr Entgleisungen als bei 'Starlight Express'."
Joko Winterscheidt tauscht sein Moderationspult gegen das Ratepult ein und versucht am Sonntag mit NBA-Star Moritz Wagner und Streamer-Legende Knossi die Show von Carolin Kebekus zu stehlen. Als Wildcard quizzt zusätzlich Pierre (30, aus Berlin) um seine eigene ProSieben-Show. Wer sich in den Quiz-Kategorien durchzusetzen und Carolin im Finale besiegen kann, gewinnt seine eigene Show.
"Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" - Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn
Basis: Marktstandard Bewegtbild; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Content Intelligence; Erstellt: 09.11.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Kevin Körber
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187
Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161
Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.com
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6386411
Show verloren, Sonntag gewonnen: "Wer stiehlt mir die Show?" bleibt in der zweiten Woche weiterhin stark und erzielt wunderbare 16,5 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.; Overnight-Quote). ProSieben dominiert mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 9,0 Prozent den Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen.
Carolin Kebekus feiert mit "Les Quizérables" eine Uraufführung
Im Finale muss sich der Original-Moderator seiner Herausforderin Carolin Kebekus geschlagen geben. Sie gewinnt damit die Moderation und darf am Sonntag um 20:15 Uhr ihre ganz eigene Edition der Quizshow präsentieren. In "Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" verwandelt die vielseitige Comedy-Queen das Studio in ihre ganz eigene Musical-Bühne.
Singen, Tanzen, Moderieren - Carolin Kebekus verbindet auf ProSieben unter dem Motto "Les Quizérables" erstmals im deutschen Fernsehen Musical mit Quiz und verspricht: "Ein Musical mit mehr Machtkämpfen als bei 'Les Misérables' und mehr Entgleisungen als bei 'Starlight Express'."
Joko Winterscheidt tauscht sein Moderationspult gegen das Ratepult ein und versucht am Sonntag mit NBA-Star Moritz Wagner und Streamer-Legende Knossi die Show von Carolin Kebekus zu stehlen. Als Wildcard quizzt zusätzlich Pierre (30, aus Berlin) um seine eigene ProSieben-Show. Wer sich in den Quiz-Kategorien durchzusetzen und Carolin im Finale besiegen kann, gewinnt seine eigene Show.
"Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" - Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn
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