Zürich - Sunrise bringt als erster Anbieter ein KI-Mobilfunkabo auf den Markt. Damit können die Kunden die Bestandteile ihres Abos im Chat selber zusammenstellen und jeden Monat ändern. Zudem enthält das Abo einen KI-Assistenten. Das KI-Mobilfunkabo der neuen Marke Five sei kein vorkonfiguriertes Standardabo mehr, teilte Sunrise am Montag in einem Communiqué mit. Es richte sich an Kunden, die ihr Abo jederzeit an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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