Seltene Erden: MP Materials verdreifacht Umsatz annähernd - Überraschender Gewinnsprung

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MP Materials steigert den Quartalsumsatz auf 147,7 Mio. USD und überrascht mit positivem bereinigtem Ergebnis. Pentagon-Preisgarantien und der Produktionsstart für GM rücken in den Fokus.

Ein nahezu verdreifachter Quartalsumsatz und ein überraschender Sprung in die operative Gewinnzone lassen aufhorchen: MP Materials (NYSE: MP), der einzige Betreiber einer aktiven Seltenerdmine in den Vereinigten Staaten, meldet für das dritte Quartal 2026 eine massive Erholung. Doch hinter den glänzenden Zahlen steht kein reiner Markterfolg - vielmehr zeichnen ein millionenschwerer Sondereffekt aus Lagerbeständen, ein staatlicher Preisboden des US-Verteidigungsministeriums und die frisch qualifizierte Magnetproduktion für General Motors ein vielschichtiges Bild. Für Rohstoffinvestoren offenbart das Zahlenwerk, wie viel staatliche Anschubhilfe und Vorlaufzeit der Westen tatsächlich benötigt, um eine von China unabhängige Rohstoffarchitektur aufzubauen.

MP Materials übertrifft Konsensschätzungen: Sondererlöse und Pentagon-Preisboden treiben Q3-Ergebnis

In den drei Monaten bis zum 30. September 2026 kletterte der Konzernumsatz laut Mining.com auf 147,7 Millionen US-Dollar - ein Wert, der die Konsensschätzung von Zacks Investment Research um rund 27 Prozent übertraf. Unter dem Strich stand ein bereinigter Nettogewinn von 8,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 4 US-Cent je Aktie, während Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von 1 Cent gerechnet hatten (Vorjahresquartal: minus 10 Cent). Dass sich das bereinigte EBITDA von einem Vorjahresverlust von 12,6 Millionen auf ein Plus von 41,1 Millionen US-Dollar verbesserte, geht jedoch zu wesentlichen Teilen auf ein einzelnes Geschäft zurück: Rund 31,6 Millionen US-Dollar erlöste MP Materials aus dem Verkauf gemischter Seltenerdbestände an einen US-Kunden aus der Luftfahrt- und Verteidigungsbranche. Finanzchef Ryan Corbett stufte diesen Sonderposten ausdrücklich als einmalig ein. Bereinigt um diese Transaktion hätte der Umsatz bei 116,1 Millionen US-Dollar gelegen und damit exakt den Markterwartungen entsprochen. Nach regulären GAAP-Rechnungslegungsvorschriften weist das Unternehmen zudem weiterhin einen Nettoverlust von 20,7 Millionen US-Dollar (12 Cent je Aktie) aus - nach minus 41,8 Millionen US-Dollar (24 Cent) im Vorjahr.

Die zentralen Kennzahlen, Mengeneffekte und Förderparameter im Überblick:

Staatliche Preisgarantie: Aus der 2025 geschlossenen Absicherungsvereinbarung mit dem Pentagon verbuchte MP Materials im Quartal Erträge von 8,1 Millionen US-Dollar; der Zehnjahresvertrag sichert dem Unternehmen einen Mindestpreis von 110 US-Dollar je Kilogramm Neodym-Praseodym (NdPr) zu, flankiert von Finanzierungszusagen, Abnahmegarantien und einer direkten Staatsbeteiligung.

Rekordvolumina bei NdPr: Der Absatz von Neodym-Praseodym stieg im Vorjahresvergleich um 94 Prozent auf 1.020 Tonnen, während die Produktion um 41 Prozent auf den Quartalsrekord von 1.018 Tonnen kletterte.

Ausblick auf das vierte Quartal: Das Management peilt einen Absatz von rund 1.000 Tonnen NdPr zu einem Marktpreis von etwa 100 US-Dollar je Kilogramm an, ergänzt um weitere 8 US-Dollar je Kilogramm aus dem Pentagon-Preisschutz.

Robuste Kursreaktion: An der New Yorker Börse legte die MP-Materials-Aktie am Freitagmittag um 4,5 Prozent auf 35,25 US-Dollar zu, was die Marktkapitalisierung des Konzerns auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar beziffert.

General Motors qualifiziert Magnete: Westliche Lieferkette fährt nur langsam hoch

Strategisch wiegt der operative Durchbruch in Texas schwerer als die reinen Quartalszahlen: MP Materials schloss die anspruchsvolle Qualifizierungsphase für Permanentmagnete mit General Motors (NYSE: GM) erfolgreich ab. Damit darf das Werk "Independence" in Fort Worth erstmals kommerzielle Lieferungen für den Automobilkonzern ausführen und noch im laufenden Schlussquartal erste Umsätze verbuchen. CFO Corbett dämpfte jedoch überzogene Erwartungen an das Rollout-Tempo: Da GM zunächst bestehende Lagerbestände verbrauche und die Neodym-Magnete schrittweise in einzelne Modellreihen und Montagewerke integriere, wird das Segment 2027 nur einen moderaten Beitrag zum bereinigten EBITDA liefern. Die volle Ertragskraft soll sich erst ab 2028 entfalten, zeitgleich mit der für Ende 2028 geplanten Inbetriebnahme der größeren Magnetanlage "10X" im texanischen Northlake.

Trotz der Verlautbarung des Unternehmens, das eigene Seltenerdgeschäft sei nicht mehr von China abhängig (Mining.com.au), dokumentieren die Finanzdaten das Fundament dieses Anspruchs. Die Veredelung stützt sich zwar vollständig auf die firmeneigene Mine Mountain Pass in Südkalifornien - rund 80 Kilometer südwestlich von Las Vegas gelegen und das einzige aktive Abbauzentrum der USA -, doch die Wirtschaftlichkeit bleibt eng an die staatlichen Stützungsmechanismen gekoppelt. Ohne den Pentagon-Bodenpreis lägen die erzielten Erlöse im freien Wettbewerb mit chinesischen Niedrigpreisangeboten unter Druck. CEO James Litinsky betonte auf der Analystenkonferenz folglich die langfristige Absicherung: "Unser Wachstum stützt sich auf vertraglich gesicherte Zahlungsströme, feste Kunden und langfristige Partnerschaften." Für Investoren bleibt MP Materials damit der wichtigste Vorreiter der westlichen Rohstoffsicherheit, dessen Transformation vom subventionierten Bergbaubetrieb zum profitablen Hochtechnologie-Zulieferer bis 2028 jedoch noch Geduld erfordert.





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