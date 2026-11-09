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onemarkets Blog
09.11.2026 09:30 Uhr
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DAX und Ölpreise leichter, Nvidia nach Spionageeklat im Fokus

Der DAX startet am Montag leichter in die neue Woche. Der EuroStoxx 50 notiert dagegen knapp im Plus. An den US-Börsen zeichnen sich unterschiedliche Vorgaben ab: Der Dow Jones legt zu während S&P 500 und Nasdaq 100 nachgeben. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio leicht freundlich.

Makroökonomischer Überblick

Die Ölpreise geben zum Wochenauftakt deutlich nach. Brent-Rohöl verbilligt sich um gut 1,5 Prozent auf 96,76 US-Dollar je Barrel. Nachdem die Notierungen bereits in der vergangenen Woche den stärksten Wochenverlust seit April 2020 verzeichnet hatten belasten nun Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump bezeichnete neue großangelegte Angriffe als höchst unwahrscheinlich solange es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt. US-Außenminister Marco Rubio dämpfte allerdings die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch. Neue Angriffe im Nahen Osten und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bleiben zusätzliche Unsicherheitsfaktoren.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

SAP profitieren von einer deutlichen Hochstufung durch JPMorgan. Die US-Bank erhöhte das Kursziel von 175 auf 275 Euro und stufte die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Analyst Toby Ogg sieht die produktive Nutzung Künstlicher Intelligenz in Unternehmen als wichtigen Wachstumstreiber. KI-Anwendungen hielten zunehmend Einzug in zentrale Softwaresysteme während auch das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte mache.

Nvidia stehen wegen einer internen Untersuchung im Fokus. Der Chipkonzern prüft Berichte über mögliche ausländische Spionageaktivitäten gegen Firmenchef Jensen Huang. Die Untersuchung soll von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden. Angesichts der dominierenden Stellung Nvidias bei KI-Chips und der Spannungen um amerikanische Exportbeschränkungen nach China erhält der Vorgang besondere Brisanz.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Nasdaq-100 Bull UN6QPX 6,37 26034,074142 USD 32,07 Open End
DAX Bull UR49XG 4,66 25339,203483 Punkte 59,78 Open End
Nvidia Corp. Bull UG6L0Z 1,19 162,399142 USD 13,33 Open End
Nemetschek SE Bull UR3ZVL 0,45 64,284186 EUR 36,44 Open End
X-DAX Bear UR4LNT 62,38 31998,498192 Punkte 4,14 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Nvidia Corp. Call UR0EL0 1,63 230,00 USD 4,30 19.01.2028
Nvidia Corp. Put UG2C7F 2,08 190,00 USD -3,68 13.01.2027
Nasdaq-100 Put UN6E46 4,25 24800,00 USD -13,22 18.12.2026
Münchener RE Call UG1P2N 0,72 600,00 EUR 22,60 16.12.2026
SAP SE Call UG1WGE 2,12 220,00 EUR 5,33 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Marvell Technology Group Ltd. Long UR4KR1 16,05 94,210316 USD 3 Open End
Nasdaq-100 Long UN8QD7 4,96 20256,828621 Punkte 4 Open End
DAX Long HD6SGF 10,37 21527,629061 Punkte 6 Open End
Nemetschek SE Long UN3KSD 3,02 43,196572 EUR 3 Open End
Nasdaq-100 Long UN601P 4,14 24306,641497 Punkte 10 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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