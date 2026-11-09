DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im September stärker als erwartet

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im September stärker gesteigert als erwartet. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 2,0 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 7,7 Prozent höher. Die Importe stiegen im September um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,2 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 8,7 Prozent.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Oktober um 1,6 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Oktober kalender- und saisonbereinigt um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Chinas Erzeugerinflation beschleunigt sich auf über Vierjahreshoch

Chinas Erzeugerpreise sind im vergangenen Monat so schnell gestiegen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Steigende Energiepreise trieben die Produktionskosten weiter in die Höhe, während die Verbraucherinflation angesichts des schwachen Konsums hinter den Prognosen zurückblieb. Der Erzeugerpreisindex kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent. Dies stellt eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 5,0 Prozent im September dar, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Montag zeigten. Der Wert übertraf die Median-Prognose einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen, die von einem Anstieg um 5,3 Prozent ausgegangen waren.

Chinas Devisenreserven im Oktober leicht gestiegen

Chinas Devisenreserven sind im Oktober leicht gestiegen. Der Devisenbestand des Landes stieg bis Ende Oktober um 4,9 Milliarden auf 3,405 Billionen US-Dollar, wie die People's Bank of China (PBoC) am Samstag mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Ende Oktober Devisenreserven in Höhe von 3,41 Billionen US-Dollar erwartet.

Taiwans Wirtschaft hochgradig anfällig für Abschwächung der KI-Nachfrage

Taiwans Wirtschaft könnte unter den regionalen Wettbewerbern den größten Einbruch erleiden, wenn die weltweite KI-Nachfrage an Dynamik verliert, schreiben die Analysten von HSBC in einer Research Note. Das BIP-Wachstum Taiwans im Jahr 2027 könnte einen Rückschlag von 4,4 Prozentpunkten erleiden, wenn sich die weltweite Nachfrage nach KI-Hardware um 20 Prozent verlangsame, schätzen sie. Das unmittelbarste Risiko gehe vom wachsenden politischen und regulatorischen Widerstand gegen neue Rechenzentren aus, sagen sie. HSBC geht davon aus, dass Taiwan, Malaysia, Singapur und Korea angesichts ihrer Schlüsselrollen in der gesamten KI-Hardware-Lieferkette die größte Anfälligkeit aufweisen könnten.

Südkoreas Wirtschaftsausblick hängt vom Halbleiterzyklus ab

Ein Boom bei Speicherchips dürfte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas stützen, aber ein eventueller Rückgang der Chipexporte könnte die Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte 2027 belasten, schreibt Jin-Wook Kim von Citigroup in einer Research Note. Im Basisszenario wird erwartet, dass die Halbleiterexporte im Jahr 2027 um 53 Prozent und im Jahr 2028 um 21 Prozent steigen werden, was ein BIP-Wachstum von 3,3 Prozent beziehungsweise 3,0 Prozent stützen würde, so der Ökonom. Eine hartnäckige Inflation könnte die Bank of Korea dazu veranlassen, die Zinsen im November und Februar auf 3,50 Prozent anzuheben, meint Kim.

Netanjahu-Rivale Eisenkot mit Regierungsbildung in Israel beauftragt

Fast zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel hat der Präsident des Landes dem ehemaligen Militärchef und Politik-Neuling Gadi Eisenkot den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Die Ankündigung von Präsident Isaac Herzog bedeutet, dass Eisenkot, der die aufstrebende zentristische Yashar-Partei anführt, nun genügend Abgeordnete davon überzeugen muss, seiner Koalition beizutreten.

Ölpreis fällt angesichts der Hoffnung auf eine Entspannung der Spannungen im Nahen Osten

ANZ-Analysten schreiben in einer Research Note, dass der Ölpreis im frühen asiatischen Handel angesichts steigender Hoffnungen auf eine Entspannung der Spannungen im Nahen Osten falle, da die Anleger nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen begierig auf Fortschritte im Iran-Konflikt seien. Präsident Donald Trump sagte in einem Interview mit CNN, dass erneute Angriffe "highly unlikely" seien, solange es Fortschritte bei den Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans und die Wiederöffnung der Straße von Hormus gebe. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte jedoch, es gebe keine Fortschritte bei den Gesprächen mit den USA und Teheran warte ab, ob sich die Position Washingtons nach den Zwischenwahlen verändere.

DJG/DJN/apo

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November 09, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

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