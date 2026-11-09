

EQS-Media / 09.11.2026 / 09:32 CET/CEST



Konya Tarim Fuari (1)

Tüyap bereitet die 23. International Konya Agriculture Fair für April 2027 vor. In Konya, dem landwirtschaftlichen Zentrum der Türkei, bringt die Messe Landmaschinen, digitale Technologien und den internationalen Handel zusammen. Die Messe wird auf der EIMA International in Bologna dem europäischen Fachpublikum aus der Branche vorgestellt. Konya, Türkei - Die 23. International Konya Agriculture Fair findet vom 6. bis 10. April 2027 im Tüyap Konya International Fair Center der Handelskammer Konya statt. Die von Tüyap Konya Fairs Inc. organisierte Veranstaltung bringt Landmaschinenhersteller, Technologieanbieter und internationale Einkäufer zusammen. Unterstützt wird die Messe vom türkischen Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, vom Verband der türkischen Landmaschinen- und Gerätehersteller (TARMAKBIR), von der Handelskammer Konya, der Industriekammer Konya, der Stadtverwaltung Konya sowie der Selçuk-Universität. Damit ist die Veranstaltung eng mit der regionalen Industrie, der Landwirtschaft und den akademischen Einrichtungen vernetzt. Konya rückt ins Zentrum der Landwirtschaft Konya verfügt über die größte landwirtschaftlich genutzte Fläche der Türkei und zählt zugleich zu den wichtigsten Produktionsstandorten für Landmaschinen des Landes. Die Messe bringt diese industrielle Basis mit Einkäufern, Vertriebspartnern und Agrarunternehmen zusammen, die auf der Suche nach Maschinen und Technologieanbietern sind. "Konya vereint landwirtschaftliche Produktion mit einer starken Landmaschinenindustrie. Mit der Messe möchten wir diese Kompetenzen internationalen Einkäufern, darunter auch europäischen Importeuren und Vertriebspartnern, näherbringen", erklärt Ilhan Ersözlü, Geschäftsführer von Tüyap Konya Fairs Inc. "Unser Ziel ist es, Herstellern die Möglichkeit zu bieten, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und neue Märkte zu erschließen." Landwirtschaftliche Innovationen gehen über Landmaschinen hinaus Das Messeangebot umfasst die gesamte Bandbreite der Landtechnik: Von Traktoren und Sämaschinen über Erntemaschinen und Ballenpressen bis hin zu Geräten für die Bodenbearbeitung und den Pflanzenschutz. Ergänzt wird das Angebot durch Bewässerungssysteme, Technologien für die Viehwirtschaft, Agrarsoftware, Umweltdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Damit vereint die Messe klassische Landtechnik und neue Technologien für die landwirtschaftliche Produktion. Die AgriFuture Stage bietet erneut ein Programm mit Podiumsdiskussionen und Seminaren unter Beteiligung von Branchenexperten und internationalen Gästen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen in der landwirtschaftlichen Produktion, der Technologie sowie die Zukunft der Branche. In einem eigens eingerichteten Start-up-Bereich werden Technologien und Lösungen von Agrarunternehmen aus der Türkei vorgestellt. Damit entsteht eine weitere Plattform für den Austausch zwischen jungen Unternehmen und etablierten Branchenvertretern. Präsentation auf der EIMA International soll europäische Märkte erschließen Die Ausgabe 2026 verzeichnete 431 Aussteller sowie Besucher aus rund 100 Ländern, darunter Einkäuferdelegationen aus 23 Ländern. Darüber hinaus waren Branchenvertreter aus sämtlichen 81 türkischen Provinzen vertreten. Die Zahlen verdeutlichen die große nationale und internationale Bedeutung der Veranstaltung Für 2027 ist eine Ausstellungsfläche von insgesamt 96.000 Quadratmetern vorgesehen, verteilt auf sechs Hallen, Foyerbereiche und Freigelände. Im Rahmen ihrer internationalen Vermarktungsaktivitäten plant die Konya Agriculture ihre Teilnahme an der EIMA International, die vom 10. bis 14. November 2026 in Bologna, Italien, stattfindet. Mit ihrem Messeauftritt möchte Konya Agriculture europäischen Branchenvertretern die Kompetenz und das Produktionspotenzial der türkischen Landmaschinenindustrie präsentieren. Dabei sollen insbesondere die wettbewerbsfähigen Preise und die strategisch günstige geografische Lage der Türkei hervorgehoben werden. Kontakt: Emirhan Boyaci EmirhanBoyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Industrie



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