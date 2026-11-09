Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Vorläufige Q3-Zahlen bestätigt - zweistelliger Umsatzzuwachs in schwierigem Umfeld
Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat die am 7.10.26 vorläufig berichteten Q3-Zahlen bestätigt und den angehobenen Ausblick bestätigt. Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres liegen der Umsatz (€ 50,98 Mio.; +17,8 %) und Auftragseingang (€ 60,0 Mio.; +29,2%) deutlich über den 9M-Zahlen des Vorjahres. Die Book-to-Bill-Ratio verbesserte sich auf 1,19 (1,09). Da die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd geblieben sind, ist dies eine starke Leistung, die u.E. auch zeigt, dass es DATRON gelingt, eigene Akzente zu setzen und sich vom Gesamtmarkt positiv zu entkoppeln. Nach dem jüngsten Kursanstieg handelt die Aktie mit einem 2027er KGV um 9 - angesichts des gezeigten und zu erwartenden Wachstums ist dies u.E. weiterhin eine attraktive Bewertung.
Mit unserem aus DCF- und Peer Group-Analyse hergeleiteten Fairen Wert von € 15,69 bestätigen wir unser Rating "Kaufen".
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