Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



09.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Quartalsinformation Q3, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2026 Kursziel: € 15,69 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Vorläufige Q3-Zahlen bestätigt - zweistelliger Umsatzzuwachs in schwierigem Umfeld Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat die am 7.10.26 vorläufig berichteten Q3-Zahlen bestätigt und den angehobenen Ausblick bestätigt. Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres liegen der Umsatz (€ 50,98 Mio.; +17,8 %) und Auftragseingang (€ 60,0 Mio.; +29,2%) deutlich über den 9M-Zahlen des Vorjahres. Die Book-to-Bill-Ratio verbesserte sich auf 1,19 (1,09). Da die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd geblieben sind, ist dies eine starke Leistung, die u.E. auch zeigt, dass es DATRON gelingt, eigene Akzente zu setzen und sich vom Gesamtmarkt positiv zu entkoppeln. Nach dem jüngsten Kursanstieg handelt die Aktie mit einem 2027er KGV um 9 - angesichts des gezeigten und zu erwartenden Wachstums ist dies u.E. weiterhin eine attraktive Bewertung. Mit unserem aus DCF- und Peer Group-Analyse hergeleiteten Fairen Wert von € 15,69 bestätigen wir unser Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20261109_KurzanalyseBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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