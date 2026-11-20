So vollgepackt mit Vorstandsinterviews wie auf der von GBC organisierten MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz hatte sich boersengefluester.de schon lange keinen Terminplan mehr für eine Aktienveranstaltung. Allein am ersten Konferenztag waren es zehn 1-on-1 zu jeweils 30 Minuten am Stück. Viel Zeit für die parallel dazu stattfindenden "normalen" Präsentationen in den drei großen Vortragsräumen des "The Charles Hotel" blieb diesmal kaum. Insgesamt hat sich die individuelle Druckbetankung in Form wertvoller Hintergrundinfos aber ausgezahlt. Und auf die Standardfrage im Plausch unter den Konferenzteilnehmern nach dem persönlichen Konferenz-Highlight gibt es von boersengefluester.de diesmal einen klaren Favoriten: den Fräsmaschinenhersteller Datron ...

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