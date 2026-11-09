Gräfelfing (ots) -Die Pleitewelle in Deutschland verschärft sich: Im September 2026 meldeten 1.666 Unternehmen Insolvenz an - 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das zeigen aktuelle Zahlen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Für viele Unternehmen steigt damit auch das Risiko, auf offenen Rechnungen sitzen zu bleiben. Fehlt dieses Geld, können Gehälter, Mieten oder Lieferantenrechnungen schnell zum Problem werden.Unbezahlte Rechnungen können im schlimmsten Fall die Existenz eines Unternehmens bedrohen. Wann offene Rechnungen zur Gefahr werden, wie Firmen bei ausbleibenden Zahlungen richtig reagieren und welche Fehler sie beim Forderungsmanagement unbedingt vermeiden sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.Warum Unternehmen nicht erst bei Geldproblemen handeln solltenOffene Rechnungen gehören für viele Unternehmen zum Geschäftsalltag. Gefährlich wird es jedoch, wenn größere Beträge ausstehen und dadurch das Geld für laufende Verpflichtungen fehlt. Manche Betriebe geraten so stark unter Druck, dass sie Schwierigkeiten bekommen, ihre Mitarbeiter pünktlich zu bezahlen. Häufig beschäftigen sie sich erst dann intensiver mit Forderungsmanagement oder der Einschaltung eines Inkassodienstleisters.Doch wer erst bei akuten Liquiditätsproblemen reagiert, handelt möglicherweise zu spät. Denn Inkasso ist keine Garantie dafür, dass ausstehende Beträge kurzfristig eingehen. Zwar lassen sich manche Forderungen innerhalb weniger Tage oder Wochen eintreiben, in anderen Fällen dauert es jedoch Monate oder sogar Jahre. Mitunter bleibt die Zahlung vollständig aus.Unternehmen können deshalb nicht fest damit rechnen, dass ein Inkassoverfahren ihre finanziellen Engpässe rechtzeitig behebt. Stattdessen sollten sie sich kontinuierlich um unbezahlte Rechnungen kümmern, damit aus einzelnen Zahlungsrückständen möglichst keine größeren Probleme entstehen.Weshalb schnelles Handeln entscheidend istWie erfolgreich sich eine Forderung eintreiben lässt, hängt auch davon ab, wie früh sich ein Unternehmen darum kümmert. Erfahrungen aus der Inkassopraxis zeigen, dass die Erfolgsaussichten bei einer zeitnahen Bearbeitung häufig besser sind als bei Rechnungen, die bereits seit Monaten oder Jahren offenstehen.Dafür gibt es praktische Gründe. Schuldner können inzwischen umgezogen und dadurch schwerer erreichbar sein. Zudem erinnern sie sich nach längerer Zeit möglicherweise nicht mehr genau an die erbrachte Leistung. Das erschwert die Klärung und kann den gesamten Prozess zusätzlich verzögern.Einige Inkassounternehmen nehmen deshalb beispielsweise keine Forderungen mehr an, die älter als drei Monate sind. Diese Grenze gilt zwar nicht allgemein, verdeutlicht aber, welchen Stellenwert eine frühzeitige Bearbeitung hat.Entscheidend ist daher, offene Rechnungen nicht über längere Zeit liegen zu lassen. Sobald eine Zahlung ausbleibt, sollten Unternehmen den Vorgang weiterverfolgen und bei Bedarf zusätzliche Schritte einleiten.Automatisierte Prozesse verhindern VerzögerungenDamit unbezahlte Rechnungen nicht in Vergessenheit geraten, empfiehlt sich ein fester Ablauf im Forderungsmanagement. Besonders hilfreich können automatisierte Prozesse sein, die sicherstellen, dass offene Beträge regelmäßig überprüft und weiterbearbeitet werden.Dabei wird im Voraus festgelegt, wann ein Unternehmen auf ausbleibende Zahlungen reagiert und ab welchem Zeitpunkt weitere Maßnahmen folgen. So hängt die Bearbeitung nicht davon ab, ob sich jemand im Tagesgeschäft gerade an eine bestimmte Rechnung erinnert.Ein solcher Prozess sorgt außerdem dafür, dass Forderungen konsequent verfolgt werden, ohne dass Unternehmer jeden einzelnen Schritt selbst anstoßen müssen. Gerade wenn mehrere Rechnungen gleichzeitig offenstehen, lässt sich dadurch vermeiden, dass einzelne Fälle über Monate unbearbeitet bleiben.Warum falsche Rücksicht auf Kunden teuer werden kannNeben fehlenden Abläufen gibt es einen weiteren Grund, weshalb Unternehmen offene Forderungen zu lange liegen lassen: die Angst, Kunden durch Mahnungen zu verlieren. Manche Unternehmer scheuen sich davor, ausstehende Zahlungen einzufordern, weil sie die Geschäftsbeziehung nicht belasten möchten.Allerdings kann diese Zurückhaltung die eigene finanzielle Situation verschärfen. Schließlich hilft auch eine gute Kundenbeziehung wenig, wenn vereinbarte Rechnungen dauerhaft unbezahlt bleiben. Unternehmen müssen deshalb zwischen der Pflege ihrer Geschäftsbeziehungen und ihren wirtschaftlichen Interessen abwägen.Ein automatisierter Mahnprozess kann diese Entscheidung erleichtern. Zahlungsaufforderungen erfolgen dann nach festgelegten Regeln und nicht aufgrund einer persönlichen Entscheidung im Einzelfall. Gegenüber Kunden lässt sich entsprechend erklären, dass offene Rechnungen ab einem bestimmten Zeitpunkt grundsätzlich weiterbearbeitet werden. Damit wird das Mahnwesen zu einem festen Bestandteil des Geschäftsalltags. Unternehmen müssen nicht jedes Mal neu entscheiden, ob sie einen Kunden an seine Zahlung erinnern möchten.Entscheidend ist letztlich, Forderungsmanagement nicht erst dann ernst zu nehmen, wenn die Liquidität bereits gefährdet ist. Wer unbezahlte Rechnungen zeitnah verfolgt und dafür verlässliche Abläufe etabliert, verbessert die Chancen auf einen Zahlungseingang. Zwar lassen sich Ausfälle nicht vollständig verhindern, doch Unternehmen vermeiden zumindest, dass fehlende Konsequenz beim Mahnwesen ihre finanzielle Lage zusätzlich belastet.Über Florian Reich:Florian Reich ist Rechtsanwalt, Geschäftsführer der paywise GmbH und Experte für digitales Forderungsmanagement. Durch seine langjährige Erfahrung im Inkasso- und Prozessrecht weiß er, worauf es bei offenen Rechnungen und Zahlungsausfällen ankommt. Mit paywise unterstützt er Unternehmen dabei, Forderungen digital, effizient und rechtssicher durchzusetzen. Weitere Informationen unter: https://paywise.de/ (https://paywise.de/)Pressekontakt:paywise GmbHVertreten durch: Florian ReichE-Mail: kontakt@paywise.dehttps://paywise.de/Original-Content von: paywise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183715/6386432