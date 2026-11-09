Pentixapharm könnte 2027 gleich mit zwei wichtigen Fortschritten aufwarten, die der zuletzt verhaltenen Kursentwicklung neue Impulse geben sollten. Zum einen soll die entscheidende klinische Studie für das Diagnostikum PentixaFor mit der Behandlung des ersten Patienten in die operative Phase eintreten. Zum anderen könnte die Suche nach einem strategischen Partner möglicherweise erste Früchte tragen. Gerade ein solcher Abschluss wäre für die Börse ein starkes Signal, da ein externer Branchenakteur damit die wirtschaftlichen Perspektiven des Produkts bestätigen würde.

Das Potenzial von PentixaFor ergibt sich aus einer Schwachstelle in der bisherigen Diagnostik von Bluthochdruck. Bei einem Teil der Patienten liegt die Ursache in einer übermäßigen Produktion des Hormons Aldosteron durch die Nebennieren als Folge eines gutartigen Tumors. Wird ein solcher primärer Aldosteronismus festgestellt, muss für die weitere Behandlung geklärt werden, ob nur eine oder beide Nebennieren betroffen sind. Davon hängt ab, ob ein operativer Eingriff sinnvoll ist oder eine medikamentöse Therapie vorzuziehen ist. Bislang erfordert diese Unterscheidung eine invasive Untersuchung mit einer Katheterisierung der Nebennierenvenen. PentixaFor soll stattdessen eine deutlich einfachere Abklärung mittels PET/CT-Bildgebung ermöglichen.Bei erfolgreicher Entwicklung und Zulassung könnte das Verfahren damit einen erheblichen medizinischen Bedarf decken und einen entsprechend großen Absatzmarkt erschließen

Auf dem Weg dorthin hat Pentixapharm bereits wichtige Fortschritte erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab im Juni die Phase-III-Studie PANDA frei und verlieh PentixaFor im Juli zusätzlich den Fast-Track-Status für die diagnostische Subtypisierung bei Erwachsenen mit bestätigtem primärem Aldosteronismus. Auch das im August eingereichte Studienprotokoll stieß bei der FDA auf keine Einwände. Die zentrale US-Ethikkommission hat zudem sowohl das Protokoll als auch die erforderlichen Einwilligungsunterlagen genehmigt. Damit sind wichtige regulatorische Voraussetzungen für die Durchführung der auf 325 Patienten ausgelegten Studie erfüllt.

Allerdings nimmt die organisatorische Vorbereitung etwas mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich gedacht. Insbesondere die Verhandlungen mit den beteiligten Prüfzentren haben sich als langwieriger erwiesen, weshalb der Einschluss des ersten Patienten nun erst für das erste Quartal 2027 erwartet wird. Am langfristigen Fahrplan hält Pentixapharm trotzdem fest: Nach dem Studienbeginn soll die Rekrutierung zügig voranschreiten, sodass bei einem erfolgreichen Verlauf weiterhin eine Markteinführung in den USA im Jahr 2030 möglich erscheint.

Parallel zur klinischen Entwicklung arbeitet Pentixapharm daran, einen Partner für die weitere Finanzierung und spätere Vermarktung zu gewinnen. Ein solcher könnte sich beispielsweise an den Studienkosten beteiligen und gleichzeitig den kommerziellen Markteintritt vorbereiten. Das Unternehmen hat die entsprechenden Aktivitäten intensiviert, hält einen Vertragsabschluss aber frühestens 2027 für realistisch und will dabei keine Abstriche bei den wirtschaftlichen Konditionen machen. Dass Pentixapharm bei diesen Gesprächen nicht unter unmittelbarem Finanzierungsdruck steht, ist ein wichtiger Vorteil. Durch die im Sommer erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung flossen brutto rund 20 Mio. Euro in die Kasse. Nach Einschätzung des Managements reicht die damit geschaffene finanzielle Basis bis in das Jahr 2028. Das verschafft Spielraum, um die klinische Entwicklung voranzutreiben und mögliche Kooperationsangebote sorgfältig zu prüfen.

An der Börse hat sich die zuletzt gemeldete Verschiebung des Studienbeginns negativ bemerkbar gemacht. Dabei erscheint die Verzögerung angesichts der bereits erreichten regulatorischen Fortschritte bislang eher als organisatorisches denn als grundsätzliches Problem. Entscheidend wird sein, ob Pentixapharm den neuen Zeitplan einhalten und anschließend die Patientenrekrutierung wie geplant beschleunigen kann. Noch größere Bedeutung könnte allerdings ein Partnerschaftsabschluss bekommen. Dieser würde nicht nur zusätzliche finanzielle und operative Unterstützung bieten, sondern zugleich eine externe Bestätigung des kommerziellen Potenzials von PentixaFor darstellen. Gerade angesichts der bisherigen Zurückhaltung der Börse könnte das eine Neubewertung anstoßen. Die Voraussetzungen dafür sind mit der verbesserten Finanzierung und den regulatorischen Fortschritten jedenfalls deutlich besser geworden. Setzt Pentixapharm diese Vorleistungen 2027 in operative Erfolge um, dürfte die Aktie wieder deutlich zulegen.

(aktien-global.de, erstellt 09.11.26, 9:17 Uhr, veröffentlicht 09.11.26, 9:35 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: www.aktien-global.de/impressum)

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