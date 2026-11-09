Salzburg/Laufen (ots) -Neue Listungen bei SPAR, BILLA, REWE, EDEKA und Kaufland, mucki Protein baut Marktanteile aus.Die Proteinmarke mucki ist erstmals in ganz Deutschland gelistet. Der Händler Kaufland startet bundesweit mit drei mucki-Artikeln: Vanille-Milch, Schoko-Milch und Bananen-Milch. In Deutschland ist mucki in einigen Regionen schon über die Zentrallager von REWE und EDEKA vertreten. Allein damit erreicht die Marke in Bayern bereits 11 Prozent Marktanteil bei Proteindrinks. In Österreich machen 14 Prozent Marktanteil mucki bereits zur zweitgrößten Proteindrink-Marke. Mit den Handelspartnern in Deutschland, der Schweiz und Österreich baut die Marke den gemeinsamen Erfolg weiter aus.Neuheiten bei BILLA und SPARDie neue Bananen-Milch wurde Mitte Oktober bei der SalzburgMilch zum ersten Mal abgefüllt und ist seither österreichweit bei BILLA erhältlich und ab sofort auch in den INTERSPAR-Märkten.Der gemeinsam mit Niemetz entwickelte Schwedenbomben-Drink mit Schoko-Kokos-Geschmack kam im Mai auf den Markt. Nach den Listungen bei INTERSPAR, EUROSPAR und BILLA ist der Schwedenbomben-Drink ab sofort auch national bei SPAR erhältlich."Wenn zwei starke Marken ihre Kompetenzen und Ideen bündeln, können daraus außergewöhnliche Produkte entstehen", sagt Alexander Grund, Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG - Niemetz Schwedenbomben. "Gemeinsam mit mucki haben wir den unverwechselbaren Geschmack der Schwedenbombe in eine völlig neue Produktkategorie gebracht. Die österreichweiten Listungen bei BILLA und SPAR bestätigen den Erfolg unserer Partnerschaft. Die beeindruckende Entwicklung von mucki am deutschen Markt zeigt darüber hinaus, welches Potenzial in dieser Zusammenarbeit noch steckt. Gerade in unserem 100-jährigen Jubiläumsjahr freut uns dieser gemeinsame Erfolg besonders."Die Vision hinter muckiProtein ist seit Jahren der größte Trend im Lebensmittelhandel, mit weiter steigenden Wachstumsraten - und mucki gehört zu seinen Treibern. "Wir richten uns an alle, die eine gesunde Alternative für Lebensmittel möchten", sagte Novotny in der Produktion der SalzburgMilch stehend in einer im November 2025 im ProSieben-Magazin "Galileo" ausgestrahlten TV-Folge. In einem Interview des ORF-Wirtschaftsmagazins "Eco" zum Beitrag "Profit mit Protein" formulierte Novotny es so: "Wir wissen, was für Sportler gut ist, aber wir wollen das, was für Sportler gut ist, in die breite Masse der Bevölkerung bringen." Novotny ist Arzt, vor seinem Medizinstudium in Wien studierte er ein Jahr Genetik in Salzburg."Als Arzt ist mir die Proteinqualität wichtig, als Unternehmer will ich Menschen begeistern. mucki schmeckt, bringt gute Laune in den Alltag und wer einen gesünderen Lebensstil verfolgt, fühlt sich von der Marke verstanden", sagt Novotny. "Unsere Vision ist es, möglichst viele beliebte, aber leider oft ungesunde Lebensmittel durch funktionelle mucki Proteinlebensmittel zu ersetzen. Drinks und Müsli sind erst der Anfang."Eine Maus mit MuckisFür die Wissenschaft hinter mucki steht der Gründer, für die Emotion eine Maus. Die verschmitzt lächelnde Muskelmaus ist das Maskottchen der Marke. Auch hier fließt der medizinische Hintergrund ein. Das Wort Muskel kommt vom lateinischen Wort "musculus" für Mäuschen.Produziert in SalzburgAbgefüllt werden die mucki-Drinks bei der SalzburgMilch, die mit 14 Prozent an mucki beteiligt ist. "Mit mucki erreicht die hochwertige Milch unserer Bäuerinnen und Bauern authentisch die fitnessaffine Zielgruppe", sagt SalzburgMilch-Geschäftsführer Andreas Gasteiger. "Die innovativen Produktideen von mucki in hoher Qualität und großen Mengen herzustellen zeigt, was wir als starker Produktionspartner möglich machen."Über Franz Gründl von der SalzburgMilch sagt Novotny: "Immer wenn ich viel zu viel will, ist es seiner Hartnäckigkeit zu verdanken, dass wir am Ende alles schaffen!"Wachstum und Series AMehr als sechs Millionen mucki-Drinks wurden bereits getrunken. Während der Markt für Proteindrinks im laufenden Jahr sowohl in Österreich als auch in Deutschland um gut 40 Prozent wuchs, hat sich der mucki-Umsatz im Handel 2026 in Österreich bisher fast verdreifacht, in Deutschland mehr als vervierfacht, noch ohne Kaufland. Für 2026 erwartet das Unternehmen knapp acht Millionen Euro Umsatz, 2027 sollen es mehr als 15 Millionen Euro werden. Gasteiger. Seit Anfang 2026 ist mit der in Seekirchen ansässigen ZEPTA Vermögensverwaltung der Familie Herzog ein weiterer Salzburger Investor an Bord. Den Abschluss der laufenden Series-A-Finanzierungsrunde plant das Unternehmen im ersten Quartal 2027, neue Investoren sind willkommen.Über muckimucki ist die FMCG-Love-Brand der AnovonA & mucki Unternehmensgruppe für trinkfertige Proteindrinks und funktionelle Proteinlebensmittel. Seit 2023 ist mucki in Österreich national im Handel und heute in mehr als 6.000 Verkaufsstellen in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie unter mucki-protein.com erhältlich. Muttergesellschaft ist die deutsche AnovonA & mucki GmbH mit Sitz in Laufen an der Salzach, Geschäftsführer ist Dr. med. univ. Alexander Novotny. Die österreichische 100-prozentige Tochter ASTL & mucki GmbH in Wien bringt alle mucki-Produkte in Verkehr. In Wien arbeiten 17 der 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:ASTL & mucki GmbHDr. med. univ. 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