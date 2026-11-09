Berlin (ots) -Nancy Faeser, zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion:Der Jahrestag der Reichspogromnacht mahnt zum Einsatz gegen Antisemitismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit."Wir erinnern an die unbeschreiblichen Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Am 9. November 1938 schlug die mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten seit Jahren andauernde Entrechtung und Verfolgung in offene, flächendeckende und für alle erkennbare Gewalt gegen Jüdinnen und Juden um. Auf die Gräueltaten dieses Tages antwortete die deutsche Gesellschaft damals mit großem Schweigen.Wenn wir heute durch die Straßen Deutschlands gehen und unser Blick auf die Kerzen und Blumen fällt, die neben Stolpersteinen liegen, sollten wir einen Moment innehalten.Wir sollten uns erinnern, dass aus Erinnerung auch Verantwortung wächst. In einer Zeit, in der antisemitische Straftaten Jahr für Jahr steigen, gilt es für uns alle, gerade auch dann Haltung zu zeigen, wenn es wehtut. Schweigen und Wegsehen dürfen nie wieder die Antwort auf Ausgrenzung, Entrechtung oder Verfolgung sein. Wir alle stehen in der Pflicht, Antisemitismus auch präventiv zu bekämpfen und jüdisches Leben zu schützen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6386448