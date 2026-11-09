Berlin (ots) -Zu dem Hissen der Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag äußert sich der stellvertretende AfD-Bundessprecher Sven Tritschler wie folgt:"Die sogenannte Pali-Schande vom Reichstag wirft ein Schlaglicht auf die Zukunft Berlins und vielleicht sogar ganz Deutschlands. Denn der natürliche Umgang mit unseren Farben ist uns dank linksgrüner Indoktrination schon seit Langem abhandengekommen. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ unsere bundesdeutsche Nationalfahne noch vor laufenden Kameras entsorgen. Und die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch wurde beim Schwenken der Nationalflagge in einem Nachbargebäude des Reichstages von der Bundestagspolizei ermahnt, dies zu unterlassen.Nun hissen linksextreme Aktivisten vor laufenden Kameras die Palästinenser-Flagge an einem Mast auf einem der symbolträchtigsten Orte, die Deutschland zu bieten hat: dem Platz der Republik. Das Hissen der Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag ist ein Angriff auf die Republik. Die Pali-Schande vom Reichstag muss daher ein juristisches und sicherheitspolitische Nachspiel und Konsequenzen für die Täter haben."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6386468