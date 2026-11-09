Berlin (ots) -- Für knapp 70 Prozent ist es wichtig, Tickets auch nach dem offiziellen Verkaufsstart kaufen zu können; 45 Prozent möchten sie am liebsten kurzfristig erwerben.- 65 Prozent befürworten sichere, regulierte und unabhängige Wiederverkaufsplattformen, nur sieben Prozent halten den Schutz vor Bots für ausreichend.Während die Bundesregierung strengere Regeln für den Weiterverkauf von Tickets plant, zeigt eine aktuelle Civey-Befragung im Auftrag der Allianz fairer Tickethandel, dass viele Fans bereits mit dem bestehenden Ticketsystem unzufrieden sind. Die Ergebnisse machen deutlich: Probleme entstehen häufig schon dann, wenn Tickets erstmals in den Verkauf gehen. Verbraucher wünschen sich mehr Auswahl, Flexibilität und sichere Möglichkeiten zum Wiederverkauf.Viele Fans wünschen sich beim Ticketkauf mehr Flexibilität und Auswahl, als ihnen das bestehende System bietet. Für knapp 70 Prozent der Befragten ist es wichtig, Tickets auch nach dem offiziellen Verkaufsstart kaufen zu können; 45 Prozent würden Tickets am liebsten kurzfristig erwerben. Die Situation beim Verkaufsstart kennen viele: zu einer bestimmten Uhrzeit einloggen, in einer Online-Warteschlange warten und auf Tickets hoffen. 34 Prozent der Befragten verbinden feste Verkaufsstarts mit Stress, 26 Prozent mit Frustration. Gleichzeitig unterstützen 65 Prozent ausdrücklich die Möglichkeit, Tickets auf sicheren, regulierten und unabhängigen Wiederverkaufsplattformen zu kaufen oder zu verkaufen.Ein weiterer Kritikpunkt ist der Schutz vor automatisierten Ticketkäufen: Lediglich sieben Prozent der Befragten sind der Meinung, dass offizielle Ticketanbieter ausreichend gegen sogenannte Bots vorgehen."Die Zahlen zeigen, dass die Erwartungen der Verbraucher an einen funktionierenden Ticketmarkt vielfältiger sind, als es die aktuelle Debatte vermuten lässt. Fans wollen selbst entscheiden, wo und wann sie Tickets kaufen, auch noch wenige Tage vor einer Veranstaltung. Sie wollen Wiederverkaufsmöglichkeiten, denen sie vertrauen können, und eine faire Chance, wenn Tickets erstmals in den Verkauf gehen", sagt Julian Dwenger, Sprecher der Allianz fairer Tickethandel.Vor dem Hintergrund der von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig geplanten strengeren Regeln fordert die Allianz fairer Tickethandel, den gesamten Ticketmarkt in den Blick zu nehmen. Wer Fans schützen will, muss schon beim ersten Verkauf für fairen Zugang und wirksamen Schutz vor Bots sorgen. Zugleich braucht es sichere Möglichkeiten zum Weiterverkauf, mehr Wahlfreiheit und echten Wettbewerb.Über die StudieCivey hat im Auftrag der Allianz fairer Tickethandel 2.000 Personen in Deutschland befragt, die mindestens zweimal jährlich Veranstaltungstickets online kaufen. Die Befragung fand vom 16. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 im Civey-eigenen Online-Panel mit verifizierten Teilnehmenden statt.Über die Allianz fairer TickethandelDie Allianz fairer Tickethandel ist ein Verbund verschiedener Akteure des Ticketmarktes. Die Mitglieder betreiben Online-Marktplätze, die Verkäufer, die Tickets für Live-Veranstaltungen abgeben möchten, mit Fans verbinden, die auf der Suche nach Tickets für diese Events sind. Gemeinsam erreichen die Plattformen in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Nutzer monatlich. Ihr Angebot wird von Fans in über 1.000 Städten genutzt und umfasst Tickets für Veranstaltungen an mehr als 3.000 Veranstaltungsstätten. Die Allianz setzt sich für einen offenen, fairen und zugänglichen Ticketmarkt ein.Pressekontakt:Allianz fairer TickethandelJulian Dwengerinfo@allianz-fairer-tickethandel.deOriginal-Content von: Allianz Fairer Tickethandel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183884/6386467