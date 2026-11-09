Schlagzeilen, wie viel Wert durch den Absturz eines grossen KI-Titels oder durch den Rückgang des Nasdaq um 5% «vernichtet» worden ist, wurden in den letzten Tagen inflationär verbreitet. Schlagzeilen, wie viel Wert «geschaffen» wurde, als der Nasdaq von Ende Juli bis Mitte Oktober um 15% gestiegen ist, sucht man dagegen vergebens. Übrigens: Der Nasdaq ist aktuell in etwa auf dem gleichen Stand wie Ende Juli. Dass sich die Finanzmärkte nach dem Erdrutschsieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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