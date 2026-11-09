Bei der Commerzbank-Aktie könnte eine entscheidende Phase bevorstehen. Die italienische Großaktionärin UniCredit hat am Montag überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht. Mit 3,3 Milliarden € Gewinn übertraf die Bank die Erwartungen deutlich und erhöhte ihre Jahresprognose. Gleichzeitig steht die geplante Übernahme der Commerzbank kurz vor einer weiteren wichtigen Hürde. Bei einem Aktienkurs von 38,21 € stellt sich deshalb die Frage: Können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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