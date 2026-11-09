Mariana Kühnel vertritt Finanzmarktaufsicht in EBA und EIOPA, Oliver Schütz in EZB-Bankenaufsicht und ESMA



Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die Vertretung

Österreichs im europäischen System der Finanzaufsicht neu aufgeteilt.

Vorständin Mariana Kühnel ist neues Mitglied im Board of Supervisors (BoS) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und verbleibt im BoS der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA).

Der am 1. November 2026 neu angetretene Vorstand Oliver Schütz ist neues Mitglied im Aufsichtsgremium der EZB-Bankenaufsicht (SSM) und im BoS der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ( ESMA).



Das europäische System der Finanzaufsicht verbindet die nationalen Aufsichtsbehörden mit den drei europäischen Institutionen EBA, EIOPA und ESMA . Die laufende Aufsicht wird grundsätzlich weiterhin national ausgeübt, während die europäischen Behörden vor allem für einheitliche Regeln, gemeinsame Aufsichtsstandards, Konvergenz und Koordination sorgen und in bestimmten Bereichen auch direkte Aufsichtsbefugnisse haben. Für den Bankenbereich kommt in der Eurozone zusätzlich die Bankenunion hinzu: Im Single Supervisory Mechanism (SSM) arbeiten EZB und nationale Bankenaufsichten zusammen, wobei die EZB bedeutende Banken direkt beaufsichtigt.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at



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