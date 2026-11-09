Das Unternehmen Solarfuture bietet Halterungen für Balkonkraftwerke an, die an vier Punkten verstellbar sind. So soll gewährleistet sein, dass die Montage des Steckersolargerätes unabhängig von der Geländerform funktioniert. Ob Glas-, Holz- oder Metallgeländer: Kaum ein Balkon gleicht dem anderen. Viele Halterungen für Steckersolargeräte sind dagegen starr auf ein Standardmaß ausgelegt. Solarfuture, ein Familienbetrieb aus Idstein im Taunus, geht einen anderen Weg und setzt auf Verstellbarkeit.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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