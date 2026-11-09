Belgrad (ots) -Gut sechs Monate vor der Eröffnung der Fachausstellung Expo 2027 Belgrad haben sich mehr als 19.000 Kandidatinnen und Kandidaten aus Serbien und 153 weiteren Ländern für das Freiwilligenprogramm Expo Playmakers beworben.Die große Resonanz spiegelt die internationale Strahlkraft der Expo 2027 Belgrad wider: Mehr als 7.100 Bewerbungen kommen aus dem Ausland, das ist über ein Drittel aller Bewerbungen. Sie gingen unter anderem aus Russland, China, Deutschland und Italien sowie aus vielen weiteren Ländern ein, was die Rolle Belgrads als internationaler Treffpunkt unterstreicht. Am gefragtesten sind Einsätze zur Unterstützung des Digitalteams und der Pavillons der internationalen Teilnehmer sowie Positionen im Protokoll und im Sportprogramm. Die ausgewählten Freiwilligen erhalten eine auf ihre Aufgabe zugeschnittene Schulung und sammeln praktische Erfahrung im Umfeld einer internationalen Großveranstaltung. Dabei erwerben sie neue Kompetenzen und knüpfen internationale Kontakte. Nach Abschluss ihres Einsatzes erhalten sie ein international anerkanntes Freiwilligenzertifikat.Bewerben können sich alle, die bis zum 15. April 2027 das 18. Lebensjahr vollendet haben und bereit sind, sich während der EXPO 2027 an mindestens 15 Tagen ehrenamtlich zu engagieren. Auch Menschen ohne vorherige Erfahrung im Ehrenamt sind herzlich willkommen. Jetzt auf der Plattform Expo Playmakers bewerben (https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/).Vom 15. Mai bis 15. August 2027 ist Belgrad Gastgeber der ersten Fachausstellung (Specialised Expo) auf dem Westbalkan. Unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" (Spielen für die Menschheit: Sport und Musik für alle) werden während der 93 Tage mehr als vier Millionen Besuche erwartet.Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6386532