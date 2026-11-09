Wer Photovoltaikanlagen baut, wird um einen Batteriespeicher kaum noch herumkommen. Der Wert des Solarstroms lässt sich durch Zwischenspeichern und durch Asset-Backed-Trading am Strommarkt deutlich steigern (siehe Artikel von Energy2market, kurz e2m, in pv magazine September 2025 oder hier als pv+). Doch für die Projektfinanzierung zählt nicht nur das Erlöspotenzial, sondern welcher Anteil der erwarteten Einnahmen langfristig planbar abgesichert ist. Die heute erzielbaren Speichererlöse sind kein verlässlicher Maßstab für die kommenden zehn oder zwölf Jahre. Marktpreise, Spreads und die Erlöspotenziale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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