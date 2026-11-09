Gütersloh (ots) -- Platin beim LACP Vision Award- Platz 3 unter den weltweiten "Top 100" und Platz 1 in der Kategorie Media- Bronze beim ARC Award und Stevie Award- Karin Schlautmann: "Die Auszeichnungen würdigen die kreative Gestaltung und die überzeugende Umsetzung unseres Geschäftsberichts."Der im März 2026 erschienene Geschäftsbericht 2025 des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann ist erneut mehrfach international ausgezeichnet worden. Unter dem Leitmotiv "The Opportunity Company" zeigt der Bericht, wie Bertelsmann Chancen für Ideen, Gestaltung und Wachstum eröffnet und durch strategische Investitionen, Innovationskraft und unternehmerische Freiräume neue Entwicklungsmöglichkeiten schafft.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass unser Geschäftsbericht auch in diesem Jahr wieder international ausgezeichnet wurde. Besonders der dritte Platz im weltweiten Ranking und der erste Platz in der Kategorie Media sind eine schöne Bestätigung unserer Arbeit."Schlautmann weiter: "Mit 'The Opportunity Company' wollten wir zeigen, welche Chancen und Möglichkeiten Bertelsmann als internationaler Konzern eröffnet. Die Auszeichnungen würdigen die kreative Gestaltung und die überzeugende Umsetzung unseres Geschäftsberichts, mit der wir diese Botschaft anschaulich und erlebbar machen."Auch visuell greift der Geschäftsbericht das Leitmotiv auf: Transparente, aufgefächerte Flächen in abgestuften Blau- und Grüntönen bilden das zentrale grafische Element. Die sich überlagernden Ebenen erzeugen räumliche Tiefe und Dynamik und stehen sinnbildlich für die vielfältigen Möglichkeiten, die Bertelsmann schafft und miteinander verbindet.Bei den diesjährigen "Vision Awards" der US-amerikanischen League of American Communications Professionals (LACP) wurde der Geschäftsbericht mit Platin ausgezeichnet. Im weltweiten Ranking der "Top 100" erreichte Bertelsmann den dritten Platz und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um zwei Positionen. In der Kategorie Media belegte der Bericht den ersten Platz.Auch bei den internationalen "ARC Awards" war Bertelsmann erfolgreich: Der Geschäftsbericht erhielt jeweils Bronze in den Kategorien "Design/Graphics" und "Cover/Home Page". Bei den Stevie Awards wurde der Online-Bericht ebenfalls mit Bronze prämiert.Der interaktive Geschäftsbericht ist unter gb2025.bertelsmann.de abrufbar.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6386544