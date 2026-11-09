Berlin/Osnabrück (ots) -Zum Auftakt der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) in der Türkei fordert Terre des Hommes die Bundesregierung auf, Kinderrechte konsequent in der internationalen Klimapolitik zu verankern. Kinder und Jugendliche müssen vor den Folgen der Klimakrise geschützt werden und politische Entscheidungen wirksam mitgestalten können.Fast die Hälfte aller Kinder weltweit - rund 1,1 Milliarden - ist von mindestens drei sich überschneidenden Klimarisiken bedroht: Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren gefährden ihre Gesundheit, Bildung und Lebensgrundlagen. Dennoch bleiben ihre Rechte, Bedürfnisse und Perspektiven in internationalen Klimaverhandlungen weitgehend unterrepräsentiert."Die Klimakrise entscheidet schon heute über die Lebensbedingungen und Zukunftschancen von Millionen Kindern. Kinder sind nicht nur besonders betroffen - sie haben auch das Recht, gehört zu werden und ihre Zukunft mitzugestalten. Die Bundesregierung muss sich auf der COP31 dafür einsetzen, dass Kinderrechte zum verbindlichen Maßstab der internationalen Klimapolitik werden", sagt Jonas Schubert, Politikreferent und Experte für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt von Terre des Hommes Deutschland.Vom Bekenntnis zur UmsetzungGemeinsam mit der Kindernothilfe, Plan International, Save the Children und dem Deutschen Komitee für UNICEF hat Terre des Hommes Deutschland im Rahmen der National Coalition Deutschland (Netzwerk Kinderrechte) ein Forderungspapier zur COP31 (https://netzwerk-kinderrechte.de/wp-content/uploads/2026/10/Forderungen-anlaesslich-der-31.-UN-Klimakonferenz.pdf) vorgelegt. Es zeigt: Die UN-Kinderrechtskonvention und die Allgemeine Bemerkung Nr. 26 des UN-Kinderrechtsausschusses enthalten klare Vorgaben zum Schutz von Kindern vor Klimafolgen - doch sie werden in Klimaschutz, Anpassung, Klimafinanzierung und beim Umgang mit Verlusten und Schäden des Klimawandels bislang zu wenig umgesetzt.Terre des Hommes fordert daher ein eigenes kinderrechtliches Mandat im UN-Klimaprozess. So könnten die besonderen Auswirkungen der Klimakrise auf Kinder systematisch in Verhandlungen, Arbeitsprogrammen und Umsetzungsmechanismen berücksichtigt werden.Forderungen an die Bundesregierung- Kinderrechte verbindlich verankern: Ein kinderrechtliches Mandat im UN-Klimaprozess unterstützen und Kinderrechte in allen Klima-, Anpassungs- und Umsetzungsprozessen berücksichtigen.- Kinder wirksam beteiligen: Verbindliche, inklusive und gleichberechtigte Beteiligung auf internationaler und nationaler Ebene - mit altersgerechten Formaten, Ressourcen und transparenten Entscheidungswegen.- Klimaanpassung kindgerecht gestalten: Kinder angemessen in Anpassungsplänen berücksichtigen; klimaresiliente Schulen und Kitas, Gesundheitsversorgung, Frühwarnsysteme und Schutz besonders benachteiligter Kinder stärken.- Klimafinanzierung kinderorientiert ausrichten: Internationale Fonds gezielt für kindgerechte Anpassung und klimaresiliente soziale Infrastruktur nutzen.- Verluste und Schäden anerkennen: Kinder im Bereich Loss and Damage als eigenständige Gruppe berücksichtigen - auch bei Bildungsunterbrechungen, Vertreibung, psychischen Belastungen und Verlust kultureller Identität.- Geschlechtergerechtigkeit stärken: Besondere Klimarisiken für Mädchen und junge Frauen in allen Maßnahmen und Finanzierungsentscheidungen berücksichtigen."Die COP31 muss zeigen, dass Klimapolitik mehr ist als Emissionsziele und Finanzierungszusagen. Es geht um die Rechte derjenigen, die am längsten mit den Folgen heutiger Entscheidungen leben werden. Die Bundesregierung muss ihren Einfluss nutzen, damit Kinderrechte nicht länger ein Randthema der Klimapolitik bleiben", betont Schubert.Eine Studie zur Berücksichtigung von Kinderrechten bei der Erstellung von Klimaanpassungskonzepten ist unter folgendem Link abrufbar: Klimaanpassung und Kinderrechte (https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2026/09/Studie_Klimaanpassung_Kinderrechte.pdf)--------------------------------------------------------------------Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6386552