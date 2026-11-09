Am Freitag berichtete pv magazine, dass die abschließende Behandlung von EEG-Novelle und Netzpaket im Bundestag wahrscheinlich erst Mitte Dezember erfolgt und die erforderliche Zustimmung durch den Bundesrat dann erst am 18. Dezember erfolgen könnte. In einem Ad-hoc-Statement kritisierte die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Ursula Heinen-Esser, am Sonntag die erneute Verzögerung. "Die Meldungen über die mögliche erneute Verschiebung von EEG und Netzpaket verschärfen die Unsicherheit für Unternehmen und private Haushalte", so Heinen-Esser. Die ab Januar drohende "EEG-Lücke" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland