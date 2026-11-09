In einem Vergleich der Hacking-Skills verschiedener KI-Tools haben sich chinesische Open-Weight-Modelle als fast gleichauf mit OpenAIs Top-Modell GPT-6 Sol Daybreak erwiesen. Das nützt Angreifer:innen, aber auch Verteidiger:innen profitieren. Günstige und frei verfügbare Open-Weight-Modelle wie Chinas Deepseek sollen dem leistungsfähigsten bekannten OpenAI-Modell GPT-6 Sol Daybreak in puncto Hacking-Skills beinahe ebenbürtig sein. Unternehmen, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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